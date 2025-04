Qlik renforce son soutien aux éditeurs de logiciels indépendants avec de nouvelles fonctionnalités et une équipe dédiée

Qlik®, un des leaders mondiaux de l’intégration de données, de la qualité des données de l’analytique et de l’intelligence artificielle (IA), annonce le lancement de Qlik for ISVs, une nouvelle équipe dédiée et un ensemble de fonctionnalités construites sur sa plateforme cloud de bout en bout, adaptés aux besoins des éditeurs de logiciels indépendants (ISV — Independent Software Vendors). Cette offre a pour objectif d’aider les ISVs à élaborer de solides stratégies d’intégration, de qualité et de gouvernance des données, ainsi que d’intégrer directement l’IA et l’analytique à leurs applications afin d’obtenir des enseignements en temps réel et de prendre des décisions plus avisées.



Fondées sur l’IA, ces nouvelles mises à jour aident les éditeurs de logiciels à fournir des enseignements exploitables en temps réel qui contribuent à une prise de décisions plus pertinentes et alimentent la croissance. Ces nouvelles fonctionnalités répondent à la demande en plein essor d’applications pilotées par les données et de gestion des données en tant que service (DaaS — Data-as-a Service). Cela permet aux ISV de fournir des données de qualité, des enseignements prédictifs, des outils d’IA conversationnelle et de prise de décisions améliorée au sein de leurs solutions.



Les capacités de bout en bout de Qlik for ISVs comprennent une série d'améliorations de la plateforme Qlik Cloud, conçues pour aider les éditeurs de logiciels à créer des applications plus « intelligentes » et plus agiles. Les principales mises à jour sont les suivantes :



· Intégration transparente au Web : propose les options d’intégration les plus flexibles du marché — low-code, pro-code ou contrôle total par API — tout en offrant aux utilisateurs des expériences dynamiques et homogènes dans des cadres Web modernes.



· Enseignements plus pertinents et prédictifs : génère des enseignements en temps réel qui évoluent en fonction des données, ce qui permet aux utilisateurs de prendre plus rapidement des décisions pertinentes.



· Exploitation des données non structurées : les contenus non structurés (courriels, fichiers PDF ou transcriptions) sont transformés en enseignements conversationnels, donnant accès aux utilisateurs non techniques à des informations précieuses non exploitées jusque là.



· Déploiement et gestion rationalisés : la maintenance et les mises à jour sont simplifiées dans les environnements multitenants et hybrides, minimisant ainsi la complexité opérationnelle.



· Création enrichie pour les utilisateurs finaux : les clients sans expertise technique peuvent générer des analyses et des tableaux de bord personnalisés. Résultat : une exploration des données plus rapide et plus intuitive.



· Sécurité et gouvernance intégrées : la conformité et l’intégrité des données sont garanties grâce à des règles de gouvernance intégrées, de sorte que les ISV et leurs clients ont la certitude que leurs informations sensibles sont protégées.



« Notre objectif est de permettre aux ISVs de créer plus facilement de formidables applications sur notre plateforme de bout en bout », a déclaré David Zember, senior vice-president, Worldwide Channels and Alliances chez Qlik. « Au travers des améliorations apportées à notre offre cloud, nous aidons les éditeurs de logiciels à travailler plus rapidement et plus facilement tout en générant en temps réel des enseignements fondés sur l’IA sur lesquels s’appuient les clients. L’offre Qlik for ISVs est le socle dont nos partenaires ont besoin pour innover et se différencier à grande échelle. »



« La mission de Kyriba est d’aider les directeurs financiers à transformer les flux de trésorerie en un avantage stratégique. Cela implique de générer rapidement des données fiables et exploitables », ajoute Vincent Siccardi, director of product management, data and analaytics de Kyriba. « Qlik nous apporte la flexibilité et l’évolutivité nécessaires pour intégrer des fonctions analytiques avancées à notre plateforme sans sacrifier la simplicité. C’est un élément différentiateur majeur pour notre entreprise, car il permet à nos clients de passer rapidement des données brutes à une prise de décisions sûres. »



« La création d’une division ISV est le meilleur service que Qlik puisse offrir à ces entreprises pour les aider à saisir toutes les opportunités de monétisation des données et de transformation numérique, tout en s’alignant sur leurs modèles métier et de développement de marché », poursuit Rosagrazia Bombini, Senior Vice President, Global ISV Industry, Qlik.



Soutenu par l’équipe mondiale dédiée aux ISV créée fin 2024, Qlik for ISVs englobe la plateforme complète de Qlik — intégration de données, analytique et IA — au sein d’une offre unique dédiée aux éditeurs de logiciels. L’équipe collabore étroitement avec les ISVs et AWS pour accélérer le déploiement, stimuler l’innovation et aider les éditeurs à se différencier en s’appuyant sur des applications plus intelligentes, plus rapides et pilotées par les données.



Avec l'appui d’une équipe composée d’architectes solutions, d’experts produits et de responsables Partner Success, Qlik for ISVs combine des capacités complètes d’intégration de données, d’analytique et d’IA pour aider les éditeurs de logiciels à innover, se différencier et se positionner en leader sur leurs marchés.