Qlik va plus loin avec le programme international Qlik Cares

Qlik®, un des leaders mondiaux de l’intégration des données, de la qualité des données, de l’analytics et de l’intelligence artificielle (IA), annonce le lancement de Qlik Cares, un programme étendu et repensé qui vise à transformer la manière dont l’éditeur apporte son soutien aux organisations à but non lucratif. Depuis plus de 15 ans, Qlik a fourni des données et a reversé plus de 40 millions de dollars afin de faciliter l’analyse de données pour des centaines d’organismes à but non lucratif. Qlik Cares présente un modèle plus approfondi et collaboratif, mobilisant des technologies, des expertises et des personnes au sein de l’écosystème de Qlik afin de favoriser l’obtention de résultats mesurables et évolutifs.



« Les données ne constituent pas seulement un élément crucial pour les systèmes logistiques d’aide humanitaire de Direct Relief, elles représentent également une forme d’aide en soi, » explique Andrew Schroeder, Vice President of Research and Analysis chez Direct Relief. « Qlik nous apporte son soutien afin d’analyser les données au quotidien pour mieux répondre aux besoins médicaux de communautés réparties dans le monde entier. Cette étroite collaboration favorise l’exploitation de nouvelles sources de données, du machine learning et de l’IA au service de personnes en situation de crise. Ces technologies jouent un rôle fondamental dans la manière dont nous menons à bien notre mission. »



Grâce à Qlik Cares, les organisations éligibles ont accès à moindre coût à l’ensemble du portefeuille Qlik – y compris les solutions d’intégration des données, d’analytics et d’IA – et bénéficient de contributions pro bono des collaborateurs, des partenaires et des clients de Qlik, ainsi que d'étudiants universitaires. Qlik Cares continue d’apporter son soutien aux organismes militants dans les domaines du climat, de la santé et de l’équité, de l’aide humanitaire et de l’éducation. Le programme permet aux organisations de prendre des décisions plus intelligentes, plus rapides et plus éclairées lorsqu’elles en ont le plus besoin.



« En cette période de crise mondiale, nous sommes fiers des améliorations apportées au programme Qlik Cares. En mobilisant de multiples ressources via notre plateforme, nos équipes et notre écosystème, nous soutenons les missions de ceux qui s’efforcent de surmonter les plus grands défis sociétaux », déclare Julie Kae, VP of Sustainability and Executive Director chez Qlik.org. « Les organisations ont besoin d’accéder aux données et aux technologies, et de mieux comprendre comment fixer des priorités et des objectifs réalisables. Seuls Qlik et son écosystème composé de partenaires talentueux, expérimentés et spécialisés dans les solutions de données peuvent fournir ces connaissances. »



Les nouvelles évolutions de Qlik Cares :



Accès étendu : les organisations à but non lucratif du monde entier peuvent désormais demander à accéder à moindre coût à la suite complète d’outils Qlik, d’AutoML aux solutions d’IA générative, en passant par l’intégration de données et l’analytics.

Engagement pro bono : les projets peuvent prendre la forme de sessions de formation d’une heure ou d’un accompagnement sur plusieurs mois, par exemple pour développer une application, bâtir un ETL ou organiser des ateliers de formation à l’IA, et sont portés par des collaborateurs et des partenaires certifiés de Qlik.

Portail de mise en relation : un portail Qlik Cares centralisé sera mis en ligne cette année afin de permettre aux organisations de contacter les experts Qlik disponibles (dont des étudiants) et d’accéder à des ressources dédiées aux projets analytiques à fort impact.

Hackathons orientés résultats : Qlik fait évoluer son soutien aux hackathons, en veillant à ce que les solutions passent de la phase de démonstration au déploiement – en offrant un support pour les cas d’usage concrets les plus critiques.



« Afin d’intervenir de manière rapide et efficace en zone de crise, les organisations humanitaires ont besoin d’avoir accès à des données nettoyées et exploitables. Malheureusement, la plupart d’entre elles ne sont pas en mesure d’y parvenir seules, » déclare Heidi Cockram, CIO, Medair. « L’expertise technologique et l’expérience de Qlik nous ont permis de gérer plus rapidement l’information sur le terrain. Ce partenariat est fondé sur la confiance, la rapidité d’exécution et un engagement commun à sauver des vies. »



Qlik Cares est une initiative déployée à l’échelle de l’entreprise, intégrée à l’ensemble des fonctions et produits. Des volontaires issus de tous les départements participent à cet effort en y consacrant leur temps et leurs compétences, tandis que des partenaires se signalent en proposant une gamme complète de services. Qu’il s’agisse de fournir une expertise en matière d’IA ou des conseils sur la manière de mettre en place un ETL, le programme tirera avantage de l’ensemble des ressources de l’écosystème Qlik afin d’aller à la rencontre des organisations – et de les guider avec les données lorsqu’elles en ont besoin.



Pour savoir comment contribuer à ce programme, que vous soyez une organisation à but non lucratif en quête d’assistance ou un partenaire Qlik prêt à vous engager, veuillez consulter le site qlik.org. Le portail Qlik Cares sera bientôt mis en ligne, multipliant les opportunités pour échanger, contribuer et avoir un impact concret ensemble. Nous sommes convaincus que les données sont la ressource la plus puissante dans le monde actuel et qu’elles devraient être mises au service de ceux qui en ont le plus besoin.