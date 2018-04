SAS Viya s’enrichit d’une technologie transparente d’IA, tout en améliorant la gouvernance des données et la productivité des utilisateurs

SAS, le leader de l’analytique, intègre de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle (IA) et d’automatisation dans la plate-forme SAS, pour aider ses clients à construire plus aisément des solutions d’IA sur la base d’analyses éprouvées et fiables. La dernière version de SAS® Viya® inclut également d’importants enrichissements, qui visent à maximiser la collaboration entre les data scientists et les utilisateurs métiers, tout en améliorant la création et le déploiement de puissants modèles analytiques.



Parmi les entreprises ayant récemment adopté SAS Viya figurent McDonald’s, la chaîne mondiale de restauration rapide ; Jack Henry & Associates, Inc. ®, un fournisseur de services technologiques intégrés destinés principalement aux institutions financières ; RevSpring, un expert des services technologiques spécialisé dans la communication et le paiement en Amérique du Nord ; Elisa, premier opérateur télécom finlandais ; Permanent TSB, fournisseur de services financiers dédié au secteur de la distribution en Irlande ; le Gouvernement du District de Longhu, à Shenzhen en Chine ; et le Département des communautés du Gouvernement d’Australie-Occidentale.



« Dans l’économie analytique d’aujourd’hui, les entreprises ont besoin d’une puissante plate-forme analytique dotée de fonctionnalités de bout en bout – depuis la préparation et le management des données jusqu’à la création et au déploiement des modèles » déclare Randy Guard, CMO de SAS. « La plate-forme SAS combinée à SAS Viya fournissent une fondation ouverte, à partir de laquelle les data scientists, utilisateurs métiers et décideurs peuvent transformer des données brutes en connaissances ».



Quoi de neuf ?



Parmi les enrichissements apportés à la nouvelle version disponible dès juin prochain, figurent :



IA et automatisation embarquées. SAS continue d’embarquer des fonctionnalités d’IA dans la plate-forme SAS et d’automatiser de nombreux processus, depuis la préparation des données et la construction du modèle jusqu’à son déploiement. Des données de qualité sont indispensables pour garantir l’efficacité des analyses, et les nouvelles fonctionnalités de SAS Viya aident les data scientists et les utilisateurs métiers à nettoyer, préparer et transformer leurs données pour l’analyse.



En automatisant la préparation des données, les utilisateurs sont en mesure d’identifier les variables et les champs les plus significatifs pour effectuer une analyse mieux ciblée et plus efficace. SAS Viya automatise en outre la construction et le déploiement de modèles, dans l’optique de tester différents modèles et de choisir plus rapidement les plus efficaces. L’ingénierie des fonctionnalités étant un facteur clé de la performance des modèles, SAS ajoutera de nouvelles fonctions de ce type afin d’améliorer leur précision.



Pour les traitements en langage naturel, SAS automatise l’analyse des sentiments et la classification de documents en utilisant des réseaux de neurones récurrents (RNN).



Transparence accrue. Avec des méthodes de machine learning et de deep learning plus avancées, il est essentiel que les systèmes d’IA et de machine learning supportent les principes d'équité, de responsabilité et de transparence. La toute dernière version de SAS Viya répond à ce besoin, en offrant une meilleure capacité d’interprétation et plus de transparence via l’utilisation de méthodes industrielles, telles que LIME (Local Interpretable Model-Agnostic Explanations) et ICE (Impact, confidence and ease).



« Les utilisateurs ne doivent pas dépendre d’une "boîte noire" lorsqu’ils exploitent des techniques d’intelligence artificielle et de machine learning » déclare Saurabh Gupta, Directeur des produits analytiques chez SAS. « En combinant les fonctions d’intelligence artificielle et d’analytique avancée de SAS avec des méthodes industrielles telles que LIME et ICE, les data scientists et utilisateurs métiers peuvent plus facilement interpréter et expliquer la logique qui sous-tend les prédictions d’un modèle. »



Une meilleure gouvernance des données. Principale caractéristique de la dernière version de la plate-forme SAS, l’amélioration du lignage de données couvre la totalité du cycle de vie analytique. Visualiser les liens entre les données – à la fois structurées et non structurées – permet de mieux comprendre les relations de dépendance entre les données. Grâce à cette connaissance, il est plus facile de trouver des erreurs et d’identifier des doublons, tout en s’assurant qu’on utilise le bon jeu de données.



Au-delà de la meilleure gouvernance, SAS Viya offre des tableaux de bord qui aident les utilisateurs à suivre en un clic la performance de leur modèle. Les tableaux de bord offrent en outre la possibilité de planifier ou d’automatiser les mises à jour des modèles, lorsque de nouvelles données sont ajoutées ou lorsque leurs performances sont en-deçà des prévisions.



Une meilleure expérience utilisateur. Pour démocratiser l’utilisation de l’analytique dans l’entreprise, SAS poursuit le développement d’une expérience utilisateur cohérente à la fois pour les data scientists, les analystes et les développeurs. Conçue pour améliorer la productivité et faciliter la collaboration, la nouvelle interface aide les utilisateurs à passer aisément d’une étape du cycle analytique à une autre – depuis la découverte des données jusqu’au déploiement. Pour renforcer encore la collaboration, SAS Drive tient lieu de répertoire central pour toutes les solutions SAS utilisées dans un projet donné.



Les efforts portés sur l’expérience utilisateur se traduisent par l’amélioration du support GPU, et le support de SUSE Linux et de la fonction SMP (Symmetric Multiprocessing) de Windows.



Plus d’ouverture. La nouvelle version de la plate-forme SAS intègre de nouvelles fonctionnalités qui améliorent son ouverture et son interopérabilité avec d’autres systèmes. Elle permet aux utilisateurs d’embarquer du code open source dans les pipelines de machine learning de SAS. La plateforme inclut également un accès ouvert vers Salesforce et JDBC (Java Database Connectivity), ainsi que la capacité à intégrer des visualisations Javascript open source dans des rapports et des explorations. Les développeurs d’applications bénéficient en outre de kits de développement (SDK) mobiles qui les aident à créer des applications mobiles personnalisées pour smartphones et tablettes. Enfin, la plate-forme supporte les modèles Python dans les flux de décision.