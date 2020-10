SAS est reconnu comme un leader de l’analyse prédictive multimodale et de l’apprentissage automatique par un cabinet de recherche indépendant

"La plupart des industries exploitant d'immenses quantités de données sont conscientes de la valeur des technologies de machine learning pour gagner en efficacité et extraire rapidement des connaissances approfondies ", déclare Susan Kahler, responsable de la stratégie en matière d'intelligence artificielle et de machine learning chez SAS. " Quels que soient leurs niveaux de compétence, les outils de machine learning de SAS permettent aux data scientists, analystes métiers et autres experts analytiques d’obtenir des résultats extrêmement précis depuis un environnement collaboratif unifié, et prenant en charge l’intégralité du processus de data mining et de machine learning. »



L’évaluation du rapport est basée sur les solutions SAS® Visual Data Mining and Machine Learning (VDMML) et SAS Model Manager. SAS s’est placé au premier rang dans la catégorie « présence sur le marché », et a obtenu le meilleur résultat sur le critère ModelOps.



Outre les fonctionnalités de la plateforme SAS® Viya® revisitée, les auteurs notent également que « SAS peut innover plus rapidement, offrir des solutions cloud, et proposer des intégrations avec des services externes et des outils open source. »



Prévue pour le courant de l’année, la prochaine version de SAS Viya est conçue pour être livrée et mise à jour en continu. Elle permettra ainsi aux organisations de prendre plus rapidement de meilleures décisions grâce à des capacités cloud-natives d’analyse avancée et d’intelligence artificielle accessibles à tous les utilisateurs, quels que soient leurs niveaux de compétence.