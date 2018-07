Les analyses avancées de STATS aident l'équipe de France de rugby à XV des moins de 20 ans à remporter sa première victoire au Championnat du monde de rugby des moins de 20 ans

STATS, leader mondial en données et renseignements sportifs, a fourni des données à l'équipe de France de rugby à XV des moins de 20 ans dans son premier Championnat du monde de rugby des moins de 20 ans.



La France a fini pour la première fois parmi les trois premiers au classement au Championnat du monde junior. La France était invaincue dans les matches de poule, battant l'Afrique du Sud, l'Irlande et la Géorgie. L'équipe a vaincu les néo-zélandais six fois champions en demi-finale et battu l'Angleterre 33-25 dans le match final.



STATS fournit à l'équipe de France de rugby à XV des moins de 20 ans des statistiques complètes en direct et après les jeux en utilisant le portail d'analyse en ligne le plus avancé conçu pour les équipes de rugby à XV, les officiels et les télédiffuseurs. STATS fournit également divers services de rugby aux équipes d'Italie, d'Irlande, et des États-Unis.



« Nous souhaitons féliciter l'équipe de France de rugby à XV des moins de 20 ans pour sa victoire », a déclaré Ryan Paterson, directeur mondial de STATS. « Les analyses et la suite de données sur le rugby de STATS ont aidé l'équipe à évaluer ses joueurs comme jamais auparavant et à obtenir une analyse approfondie des joueurs pour remporter la compétition mondiale. »



L'équipe de France a utilisé les données STATS « Plus » qui ont permis à l'équipe de recevoir des rapports complets sur le jeu et une analyse des joueurs dans les 24 heures suivant un match. L'équipe a également utilisé le STATS Portal™, une bibliothèque vidéo globale, pour soutenir les coaches et les analystes dans la préparation des matches et fournir un contenu vidéo partageable instantané.



« Grâce aux données et aux rapports du portail STATS, nous avons ciblé la performance des joueurs à la fois pour les joueurs de rugby français et pour notre compétition », a ajouté Gilles SOIRAT, analyste des performances de l'équipe de France de rugby à XV des moins de 20 ans. « Ces informations nous ont préparés pour notre brillante victoire au Championnat du monde de rugby des moins de 20 ans de cette année. »