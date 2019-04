Scientist.com lance Trial Insights, une solution transformative d’analyse de données d’essais cliniques

Scientist.com, la place de marché en ligne pour la recherche externalisée, a annoncé aujourd’hui le lancement de Trial Insights, une solution de génération de rapports numériques simplifiant les données générées par les essais cliniques, et les études portant sur les biomarqueurs et les diagnostics médicaux grâce à un tableau de bord intuitif et convivial. Première solution en son genre, Trial Insights sélectionne chaque nuit, depuis des centres d’information tels que clinicaltrials.gov, des données accessibles au public qu'elle personnalise ensuite en fonction des besoins spécifiques du projet d’un chercheur ou d’un organisme de recherche.



« Le contenu de Trial Insights étant conservé numériquement, les chercheurs peuvent suivre en permanence le paysage en évolution des médicaments, des maladies, des sponsors, des investigateurs et des dispositifs médicaux importants pour leur travail. »



« Trial Insights offre aux chercheurs un moyen simple de naviguer dans la complexité des informations générées par les essais cliniques », a déclaré Ron Ranauro, fondateur d’Incite Advisors. « Le contenu de Trial Insights étant conservé numériquement, les chercheurs peuvent suivre en permanence le paysage en évolution des médicaments, des maladies, des sponsors, des investigateurs et des dispositifs médicaux importants pour leur travail. »



Au fur et à mesure que la vitesse, la variété et la véracité des données disponibles sur des sites tels que clinicaltrials.gov continuent à augmenter, la capacité de les conserver devient plus précieuse pour différents publics. Avec l’avancement de la médecine personnalisée, il est important de rendre les données accessibles aux communautés des soins de santé et des patients. Les informations disponibles sur la plateforme Trial Insights peuvent aider à orienter la prise de décision dans les secteurs de l’industrie pharmaceutique, de la biotechnologie et de la recherche contractuelle, car les données d’essais cliniques constituent une source d’informations essentielle pour la veille concurrentielle, la planification de la recherche et la planification des études cliniques.



« Nous sommes très heureux de lancer et d'offrir à nos clients du secteur des sciences de la vie notre première offre de service originale et exclusive à Scientist.com », a déclaré Mark Herbert, directeur des affaires commerciales chez Scientist.com. «Notre objectif chez Scientist.com est de contribuer à la guérison de toutes les maladies d’ici 2050 et nous sommes convaincus que des solutions telles que Trial Insights, qui simplifie grandement l’accès aux données d’essais cliniques et la communication de celles-ci, nous permettront de nous rapprocher de cet objectif. »