Semarchy dévoile la version 5.2 de xDM avec des innovations majeures du moteur ‘Match & Merge’

Semarchy, l’Intelligent Data Hub™ company, annonce aujourd’hui la nouvelle version de sa plateforme de gestion des données. Semarchy xDM version 5.2 ajoute de nouvelles fonctionnalités pour donner plus de pouvoir aux data champions et aux utilisateurs métier. Cette version comprend un ensemble de nouvelles fonctionnalités, avec des améliorations majeures du moteur de dédoublonnage (“Match & Merge”) et de l'expérience utilisateur :



● Le Regroupement Multi-itérations (Multi-Iteration Grouping) et le Score Transitif ( Transitive Scoring) sont de nouveaux algorithmes implémentés dans le coeur du produit, permettant un dédoublonnage intuitif. Grâce à ces algorithmes, les designers peuvent définir des scores et des seuils plus précis pour les groupes de doublons sans modifier les règles de rapprochement existantes, produisant ainsi des résultats plus fiables et réduisant le temps et les efforts consacrés aux tâches manuelles.

● La Suppression des Master Records propage les suppressions de valeurs effectuées dans les systèmes sources aux valeurs golden consolidées, complétant les capacités de suppression de données qui existent déjà dans la plate-forme xDM pour soutenir les efforts de conformité de RGPD et CCPA

● Les Clients REST permettent une approche zéro-code pour exploiter les API REST externes pendant le processus d'enrichissement et de standardisation des données. En utilisant les clients REST, les designers élargissent les capacités d'enrichissement xDM en quelques minutes.

● Le Cache des Enrichissements pour les plugins et les enrichissements REST améliore considérablement les performances et réduit la latence pour les gros volumes de données. Il minimise également les coûts induits par les fournisseurs de services externes lorsqu'ils facturent par appel d'API.



La documentation d'application propose une documentation centrée sur l'utilisateur métier au sein des applications de gestion des données. Les utilisateurs peuvent facilement parcourir le modèle logique de données sous-jacent, comprendre les règles et les définitions métier, et naviguer vers d'autres concepts sémantiques tels que les listes de valeurs et les relations.



Comme dans les versions précédentes, l'expérience de l'application est améliorée grâce à de nouvelles fonctionnalités, notamment la concordance des couleurs et de l'épaisseur des liens des groupes de doublons, les messages de validation personnalisables, les compteurs de badges, le mode compact, etc.



"Ces fonctionnalités sont inspirées par nos clients : des clients qui atteignent les plus gros volumes dans leurs data hubs, ou qui ont besoin de répondre à de nouvelles exigences technologiques, métier et commerciales", a déclaré FX Nicolas, Vice-Président Produit chez Semarchy. "Nous les avons conçues en fonction de leurs retours, tout en gardant à l'esprit le plus haut niveau de qualité ainsi que notre souhait de contribuer profondément à leur succès", a-t-il ajouté.