Semarchy reconnu dans le Magic Quadrant de Gartner pour la deuxième fois consécutive

Semarchy, l'Intelligent Data Hub company™, se positionne pour la deuxième fois consécutive dans le quadrant des challengers du Gartner Magic Quadrant pour les solutions de Master Data Management. Cette reconnaissance, confirmant l’empreinte de Semarchy sur le marché d'année en année, est attribuée non seulement grâce au niveau élevé de satisfaction des clients mais aussi à la maturité, la flexibilité et la facilité d'utilisation de la solution Intelligent Data Hub™.



Le cabinet d’analystes Gartner, Inc. a évalué 13 fournisseurs différents du monde entier.



« Nous sommes ravis d'être non seulement à nouveau positionnés dans le Magic Quadrant de Gartner, mais aussi d'avoir été placés au premier rang pour notre capacité d'exécution (Ability to Execute) dans le quadrant des challengers », a déclaré Salah Kamel, fondateur et PDG de Semarchy. « Le succès de nos clients est plus que jamais au cœur de notre mission et de notre processus d'innovation. La récente version de notre plateforme xDM (v5.1) comprend la fonctionnalité xDM Discovery - un nouveau composant de découverte de données - et une interface utilisateur évoluée et intuitive pour améliorer l'expérience de nos clients. Tout ce que nous développons est conçu pour profiter à nos clients, avec une prise en compte régulière de leurs besoins et leurs feedback. »

Accédez ci-dessous à la version complète de l’étude Gartner Magic Quadrant 2020 pour les solutions de Master Data Management.



L'Intelligent Data Hub™ s'intègre de manière transparente dans l'écosystème d'information des clients de Semarchy et synchronise ses données avec les applications d'entreprise.

L'architecture allégée de la plateforme est extrêmement « scalable » que ce soit on-premise ou dans les environnements cloud. L'entreprise a également annoncé récemment la prochaine étape de sa stratégie multi-cloud, avec la mise à disposition de sa plateforme xDM sur les marketplaces de Microsoft Azure et Amazon Web Services (AWS). Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un effort continu visant à développer les relations et l'engagement des partenaires, avec un but commun : améliorer la performance et la satisfaction des clients.

Les utilisateurs de Semarchy bénéficient de fonctionnalités prêtes à l'emploi pour renforcer l’application des règles de conformité, gouverner et gérer les données de référence comme les données applicatives. La plateforme leur permet en parallèle d’améliorer la qualité de leurs données, automatiser les enrichissements, et orchestrer les workflows.



Ils peuvent créer de manière transparente une vue à 360 degrés de n'importe quel domaine et construire des visualisations claires et simples de n'importe quelle donnée, qu'elle soit gérée à l'intérieur ou à l'extérieur de l’Intelligent Data Hub™. Le tout se traduit par une vue fédérée des applications opérationnelles, de l'entrepôt de données et du data lake.