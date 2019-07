Snowflake : 94 % des entreprises améliorent leurs résultats financiers grâce à l’intégration des données aux processus décisionnels

Snowflake, le seul datawarehouse construit pour le cloud, annonce aujourd’hui les résultats de sa première étude Customer Benchmark. L’enquête menée par le cabinet de recherches Walker pour Snowflake révèle que 94 % des entreprises interrogées affirment que la prise de décisions basée sur des indicateurs, fondés sur des données, améliore leurs résultats financiers et leur permet de mieux servir leurs clients.



L'enquête montre que les clients de Snowflake ont optimisé la gestion des données et bénéficié d'un accès plus rapide et plus complet à ces dernières. 36% des répondants ont indiqué que les progrès les plus importants avaient été réalisés dans la mise à l'échelle de leur data warehouse et ce, sans interruption ni retard. 35 % ont constaté une amélioration des performances globales dans la gestion des données. De plus, cette étude montre que les usages des données collectées grâce à Snowflake varient en fonction des secteurs d’activités des sociétés concernées.



Retail — Dans ce secteur, la préoccupation principale pour 41 % des entreprises en quant à leur utilisation de Snowflake consiste en l’analyse de la performance des produits et des promotions. Vient ensuite l’analyse du parcours client avec l’intégration de toutes les données qui y sont relatives (27 %) et la compréhension de leur marché (18 %).



Banque et finance — Pour ces entreprises, l’adoption de Snowflake sert, pour 47 % des répondants, à plus personnaliser l’expérience client pour la rendre unique. 21 % des répondants assurent par ailleurs compter sur Snowflake pour avoir une meilleure résilience pour mieux protéger leurs clients.



Santé — Les entreprises de la santé comptent, dans 31 % des cas, sur Snowflake pour les aider à se mettre en conformité avec les normes HIPAA. 25 % assurent qu’une solution comme celle de Snowflake les aide à accompagner leur croissance et 19 % à s’appuyer sur l’analytique pour dégager de nouvelles sources de revenus.



Médias — Pour 72 % des acteurs des médias interrogés, l’usage de Snowflake est important pour faciliter la collecte, l’analyse et la compréhension des comportements des utilisateurs.



Logiciel — Pour 80 % des acteurs du logiciel, la priorité est de se concentrer sur le dimensionnement de leurs entrepôts de données afin d’éviter de payer pour des ressources inutilisées.



« L’innovation à tout prix est notre façon d’aborder le développement et l’amélioration des produits chez Snowflake », a déclaré Christian Kleinerman, VP of Product, chez Snowflake. « Notre architecture dans le cloud unique permet aux utilisateurs de répondre à une grande variété d’exigences spécifiques à leurs industries et au fur et à mesure que l’évolution de leurs besoins. Nous écoutons les commentaires des clients et utilisons ces données pour améliorer continuellement le produit, ce qui rend la technologie plus efficace pour eux. »



Méthodologie



L’étude Customer Benchmark Survey de Snowflake a été menée entre mai et juin 2019 par le cabinet de recherches Walker via un questionnaire en ligne envoyé à plus de 2000 clients de Snowflake. Les résultats sont le fruit des réponses de 159 entreprises issues des secteurs du retail, des médias, de la technologie, de la santé et de la finance, réparties partout à travers le monde.