Snowflake Openflow accélère l’interopérabilité et les flux des données pour l’innovation en IA

Le Data Cloud AI Snowflake (NYSE : SNOW), a annoncé lors de sa conférence annuelle Snowflake Summit 2025, une nouvelle solution pour accélérer la circulation des données avec Snowflake Openflow. Ce service d’ingestion multi-modale permet aux utilisateurs de se connecter facilement à quasiment toutes les sources de données et de tirer parti de n’importe quelle architecture.



Snowflake Openflow réaffirme l’engagement de l’entreprise pour l’unification et l’interopérabilité des données. Il permet à des milliers de clients dans le monde d’intégrer tout leur écosystème data aux modèles d’IA, applications et agents de données, directement dans Snowflake, grâce à des connecteurs prêts à l’emploi et extensibles. En supprimant les silos technologiques et les traitements manuels chronophages, Openflow facilite la circulation des données. Il unifie les formats et types de données, et accélère le déploiement d’innovations pilotées par l’IA. Le modèle de déploiement Bring Your Own Cloud de Snowflake Openflow est désormais disponible sur AWS.



« Snowflake Openflow simplifie considérablement l’accessibilité aux données et la préparation à l’intelligence artificielle. De plus en plus d’entreprises adoptent une stratégie data d’abord orientée IA, qui nécessite un accès unifié à l’ensemble des données depuis une seule plateforme », explique Chris Child, VP Produit, Data Engineering chez Snowflake. « Avec Openflow, nous redéfinissons ce que signifie une intégration de données ouverte, extensible et gérée, pour que nos clients puissent rapidement créer des applications et des agents IA sans perdre l’accès à leurs données. »



Snowflake inaugure une interopérabilité sans limites pour l’ère de l’IA



Les entreprises ont besoin d’un accès transparent à des volumes importants de données propres, peu importe leur localisation, pour alimenter leurs innovations en IA. Pourtant, les ingénieurs données se heurtent souvent à des pipelines rigides, des stacks fragmentés et des ressources limitées, rendant difficile la mise à l’échelle des plateformes et la préparation à l’intelligence artificielle. Les approches actuelles d’intégration ne répondent pas toujours aux exigences de performance, de flexibilité et de diversité des données que requiert l’IA générative.



S’attaquant à un marché de 15 milliards de dollars, Snowflake Openflow supprime ces obstacles en prenant en charge la connexion à quasiment toute source de données, sur site ou dans le cloud. Ce service d’intégration géré, ouvert, extensible et multi-modal prend en charge les données structurées et non structurées, en flux ou par lots. Il facilite le transfert des données de leur source à leur destination, un levier clé pour l’ETL optimisé à l’ère de l’IA.



Le service Snowflake Openflow adopte les standards ouverts, offrant aux entreprises une plateforme d’intégration unifiée, sans dépendance vis-à-vis d’un fournisseur et compatible avec toutes les architectures. Alimenté par Apache NiFi¹, un projet de la Apache Software Foundation conçu pour automatiser les flux de données entre systèmes, Openflow permet aux ingénieurs de créer leurs propres connecteurs en quelques minutes et de les exécuter dans l’environnement managé de Snowflake. Ils peuvent ainsi exploiter les données tout au long de leur cycle de vie, tout en s’adaptant aux nouveaux standards et aux exigences métier. Des centaines de connecteurs et processeurs prêts à l’emploi accélèrent l’intégration de données depuis des sources telles que Box, Google Ads, Oracle, Proofpoint, ServiceNow, Workday, Zendesk, etc., vers de nombreuses destinations, y compris des objets cloud ou des plateformes de messagerie, et pas uniquement Snowflake.



Par ailleurs, plusieurs partenaires accélèrent déjà l’intégration avec Snowflake Openflow tels qu’Oracle, Proofpoint, ServiceNow ou encore Zendesk :



« Les entreprises souhaitent exploiter pleinement leurs données pour lancer des initiatives IA transformatrices. Notre partenariat élargi avec Snowflake et l’introduction d’un nouveau connecteur haute performance répondent précisément à ce besoin », affirme Jeff Pollock, VP Product Management chez Oracle.



« L’IA augmente massivement le volume et la vitesse des données. Snowflake Openflow assure un déplacement de données interopérable et sécurisé », explique Amer Deeba, Vice President de Proofpoint DSPM group. « Grâce à l’étiquetage automatique des données sensibles, nos clients accèdent à une vision complète et gouvernée. »



« L’adoption de l’IA nécessite d’éliminer les silos via des intégrations bidirectionnelles avec les data lakes comme Snowflake », déclare Amit Saxena, General Manager de Workflow Data Fabric chez ServiceNow. « Notre partenariat avec Snowflake Openflow supprime ces barrières pour activer une automatisation intelligente. »



« Zendesk alimente plus de 10 000 clients IA dans le monde avec un support personnalisé en temps réel », explique Tim Marsden, VP Alliances technologiques de Zendesk. « Notre collaboration avec Snowflake via Openflow crée un écosystème de données intégré, accélérant l’innovation IA sur toute l’expérience client. »



¹ « Apache NiFi » est une marque déposée de la Apache Software Foundation.

² « Apache Iceberg » est une marque déposée de la Apache Software Foundation.