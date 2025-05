Snowflake accélère la transformation du secteur automobile avec de nouvelles solutions fondées sur l'IA

Snowflake (NYSE : SNOW), le Data Cloud IA, annonce l'expansion de son offre dédiée au secteur manufacturier, avec un accent sur les solutions du secteur automobile. Depuis avril 2023, Snowflake a observé une adoption significative dans le secteur, avec une hausse de 416 % des projets liés au développement d'applications et au partage des données. Cela inclut une croissance de 185 % des déploiements analytiques et de 188 % des projets en data science.



Snowflake adapte son offre pour mieux répondre aux exigences uniques de l'industrie automobile. Cette évolution répond à une demande croissante de la part des constructeurs, y compris ceux du secteur automobile, souhaitant intégrer davantage de données et d’outils d’analyse dans leurs opérations. Des entreprises comme Siemens s'appuient déjà sur Snowflake pour transformer les opérations à grande échelle, en s’appuyant sur l'IA et l'analyse avancée, tout en respectant des standards rigoureux en matière de sécurité et de gouvernance des données.



L'industrie automobile est marquée par plusieurs évolutions majeures : développement des véhicules connectés et définis par logiciel, la conduite autonome, l'électrification et la fabrication avancée pour l’industrie 4.0. Ces dynamiques s’accompagnent d’une explosion des volumes de données générées tout au long du cycle de vie d’un véhicule, de la conception à la production, en passant par la chaîne d’approvisionnement et les services après-vente.



Les capacités de partage de données et d'IA de Snowflake, enrichies par un écosystème de partenaires spécialisés, permettent à l'ensemble de l'écosystème automobile, fournisseurs, équipementiers, distributeurs, revendeurs et prestataires de services, de collaborer de manière fluide, de co-développer des véhicules innovants, d’optimiser les processus de production et d’exploiter des aperçus de données en temps réel à chaque étape de la chaîne de valeur. À ce titre, 80 % des principaux équipementiers s'appuient déjà sur la plateforme Snowflake pour des projets liés aux données et à l’IA.



Les leaders de l'industrie automobile, comme entre autres, Nissan ou CarMax, s’appuient déjà sur la plateforme de Snowflake, pour transformer leurs opérations, grâce à des analyses avancées, des informations en temps réel sur les véhicules connectés et une collaboration sécurisée des données.



“Les véhicules d’aujourd’hui produisent des volumes de données sans précédent. Pour en tirer pleinement parti, les entreprises automobiles ont besoin de solutions d'IA simples à déployer, capables de traiter des ensembles de données massives provenant de l'ensemble de la chaîne de valeur, et fiables pour les décisions critiques”, déclare Tim Long, Global Head of Manufacturing de Snowflake. “Les solutions automobiles de Snowflake s'appuient sur notre expertise sectorielle pour offrir à l'industrie automobile les fondations dont elle a besoin pour intégrer les données dans l'ensemble de ses opérations, faire évoluer ses initiatives en matière de véhicules connectés et accélérer l'innovation sur ce marché en pleine évolution”



Grâce à son écosystème de partenaires et à sa marketplace, Snowflake permet aux entreprises du secteur automobile plusieurs bénéfices :



Intégrer les données et de connecter les silos tout au long du cycle de vie automobile : pour assurer la circulation fluide des données entre conception, production, véhicules connectés, services après-vente et garanties. Cette intégration permet une vue d’ensemble des performances et de l’expérience client, tout en raccourcissant les délais de développement, réduisant les coûts et améliorant les services.



Traiter des données issues des véhicules connectés : afin d'utiliser une architecture adaptée aux flux massifs de données issus des capteurs et caméras des véhicules autonomes. La solution permet de préparer le stockage et me calcul pour absorber la croissance des volumes tout en préservant les performances mais aussi de centraliser les données sur une plateforme unique, sans compromettre l’accès ni l’analyse.



Monétiser des données et améliorer l'expérience client : la solution permet de générer de nouveaux revenus en partageant de façon sécurisée des données automobiles par le biais de Snowflake Marketplace et de mieux comprendre les interactions clients pour proposer des services personnalisés. Elle permet également de collaborer avec les partenaires tout en garantissant la confidentialité et la conformité.



Exploiter l'analyse avancée grâce aux capacités d'IA et de machine learning : la solution facilite l’accès aux outils d’IA/ML sans infrastructure dédiée. Elle permet d’utiliser les données des capteurs pour améliorer la conception, la qualité et la maintenance, ainsi que de développer des modèles prédictifs avec les langages et outils courants pour optimiser les opérations et le service client.



Optimiser la résilience de la chaîne d'approvisionnement : pour pouvoir suivre en temps réel les fournisseurs, stocks et partenaires logistiques pour limiter les interruptions et maîtriser les coûts, cela afin d’améliorer les prévisions, d’éviter les ruptures et de réduire les surplus. La solution permet également d’unifier les systèmes d’information pour accélérer les décisions et les délais de mise sur le marché.



Cette extension dans l’industrie automobile vise à accompagner la transition du secteur vers des modèles numériques, pour l’aider à faire face aux mutations technologiques majeures. Snowflake s’appuie sur un écosystème de partenaires, comprenant des leaders tels que Accenture, AWS, Deloitte et EY. Des entreprises comme, entre autres, Blue Yonder, ou Siemens Digital Industries Software, Tredence Inc. ont développé des solutions spécialisées sur la plateforme pour accompagner la transformation du secteur automobile. Leurs cas d’usage couvrent le développement de véhicules définis par logiciel, l'amélioration des processus de fabrication via l’IA avec le contrôle qualité et la maintenance prédictive, ainsi que l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement. Snowflake Marketplace donne également accès à des données tierces, sur les concessionnaires, bornes de recharge, comportements de conduite, inventaires ou tendances, permettant d’enrichir les analyses et d’éclairer la prise de décision.