Snowflake annonce une nouvelle levée de fonds de $479 Millions et augmente sa valorisation à $12.4B

Snowflake la plateforme de données dans le cloud, annonce aujourd'hui un nouveau tour de financement de croissance de 479 millions de dollars, co-dirigé par de nouveaux investisseurs, Dragoneer Investment Group et Salesforce Ventures. Les investisseurs existants de Snowflake, dont Altimeter Capital, ICONIQ Capital, Madrona Venture Group, Redpoint Ventures, Sequoia et Sutter Hill Ventures, participent également à ce tour de table. Ce nouveau tour de financement porte la valeur de Snowflake, après la mise en vente, à plus de 12,4 milliards de dollars. Ce financement supplémentaire et un nouveau partenariat stratégique avec Salesforce devraient renforcer la position de Snowflake sur le marché et accélérer son élan en tant que première plateforme de données dans le Cloud.



« La croissance rapide de Snowflake et sa capacité à dégager une réelle valeur pour ses clients sont impressionnantes », déclare Marc Stad, fondateur et associé directeur de Dragoneer. « Nous sommes convaincus que la technologie innovante et évolutive de Snowflake, ainsi que son approche axée sur le client, vont donner une impulsion durable à long terme ».



« Nous sommes impatients de bénéficier de l'expérience et des connaissances de Dragoneer pour continuer à servir nos clients et à développer notre activité », déclare Frank Slootman, PDG de Snowflake. « Nous nous félicitons également de notre partenariat avec Salesforce et nous nous réjouissons de l'impact positif que nos technologies et nos services auront sur nos clients et sur le marché en général ».



Les détails du partenariat avec Salesforce seront annoncés lors de la conférence annuelle des utilisateurs de Snowflake, le Snowflake Summit. La conférence se tiendra à l'Aria Resort de Las Vegas, du 1er au 4 juin 2020.



Depuis son lancement dans le courant de l’année 2015, Snowflake a gagné la confiance de plus de 3 400 clients et continue à se développer rapidement. Parmi les sociétés qui ont rejoint récemment la liste des clients de Snowflake figurent Accor, Brex, CONA Services, ConAgra Foods, Domino's Pizza Enterprises Limited, JetBlue et Nationwide.