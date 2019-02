Snowflake : des résultats qui confirment son hypercroissance

Snowflake Computing, le seul datawarehouse conçu pour le cloud annonce aujourd’hui avoir confirmé sa situation d’hypercroissance. La fin de son année fiscale qui s’est clôturée au 31 janvier 2019 a mis en lumière de nombreux succès et a confirmé une progression et des performances soutenues au cours des 12 derniers mois.



Au cours de l’année fiscale 2019 (1er février 2018 - 31 janvier 2019) Snowflake Computing a ainsi réalisé une levée de fonds de 450 millions de dollars doublant sa valorisation à 3,9 milliards de dollars et plaçant ainsi la société dans le top 25 des sociétés IT américaines privées les plus valorisées.



La croissance exponentielle de la start-up est accélérée par les avancées technologiques et techniques réalisées l’an passé. En 2018, l’entreprise a annoncé l’arrivée de sa solution de datawarehouse cloud sur Microsoft Azure ainsi que la disponibilité en mode SaaS de celle-ci via la place de marché Amazon Web Services (AWS). Les fonctionnalités de clustering automatique et de vue matérialisée sont, en parallèle, venues enrichir son offre.



La réaction des clients valide par ailleurs la démarche de Snowflake. Leur nombre a triplé en 2018, passant à 1400 avec l’arrivée de grandes entreprises dont Netflix, Netgear, Office Depot et Yamaha. En France on peut citer Kiloutou, Camaïeu et Molotov TV.



Globalement, les revenus de Snowflake ont plus que triplé avec une hausse de 257 %. Le déploiement international de la société a été marqué par une présence établie dans 9 pays en 2018 tandis que le nombre de collaborateurs sur la même période a presque triplé. Snowflake compte aujourd’hui 1000 collaborateurs dont 140 sur la région EMEA pour accompagner la croissance de l’entreprise. Il est à noter que la croissance client par secteurs montre aussi une accélération soutenue (Secteur financier +281%, Secteur IT +210%, Secteur retail +207% et Secteur de la santé +142%).



« Les entreprises d’aujourd’hui veulent avoir un accès toujours plus large à des indicateurs précis, issus de leurs données », déclare Bob Muglia, le CEO de Snowflake. « Nous allons continuer de répondre à ce besoin avec notre solution de datawarehouse. Elle permet aujourd’hui à n’importe quelle entreprise de baser sa gouvernance sur les données et l’analytique. C’est par ailleurs les succès de nos clients qui nous ont permis d’obtenir les performances que nous avons eu en 2018. En 2019, nous allons capitaliser sur ces derniers pour connecter encore plus d’entreprises à la Data Economy via Snowflake, en leur permettant de partager facilement leurs données de manière sécurisée avec leurs clients et partenaires. Seul Snowflake peut apporter ces possibilités à travers son architecture unique ».



Au cours de son année fiscale 2019, Snowflake a également reçu plusieurs récompenses de la part des analystes et des experts du marché. Les cabinets d’études Gartner et Forrester l’ont ainsi respectivement reconnu leader dans le Magic Quadrant 2019 des solutions de Data Management pour l’analytique et leader dans le Forrester Wave Cloud Data Warehouse.