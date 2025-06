Snowflake dévoile une nouvelle vague d’innovations en matière de calcul pour des entrepôts plus performants et une gouvernance des données pilotée par l'IA

Snowflake (NYSE : SNOW), le AI Data Cloud, a annoncé à l’occasion de sa conférence annuelle Snowflake Summit 2025, une nouvelle génération d’innovations en matière de calcul visant à offrir des performances plus rapides, une plus grande facilité d'utilisation et un meilleur rapport qualité-prix. Ces améliorations incluent la solution Standard Warehouse – Génération 2 (désormais disponible), une version améliorée de l’entrepôt virtuel de Snowflake nommé Standard Warehouse, intégrant du matériel de nouvelle génération et des optimisations pour des performances analytiques 2,1 fois plus rapides¹.



En parallèle, Snowflake lance Snowflake Adaptive Compute (en private preview), un nouveau service de calcul qui allège la gestion des ressources en maximisant l’efficacité grâce au dimensionnement et au partage automatiques des ressources. Les entrepôts créés avec Adaptive Compute, appelés Adaptive Warehouses, améliorent les performances sans générer de coûts supplémentaires, et aident la gestion des données à l’ère de l’IA.



“Nous réinventons ce que les clients peuvent attendre d’une plateforme de données moderne : des performances accrues, une évolutivité simplifiée et une valeur optimale pour chaque dollar investi,” a déclaré Artin Avanes, responsable de la Core Data Platform chez Snowflake. “La solution Standard Warehouse – Génération 2 double les vitesses de traitement des charges analytiques principales, aidant les équipes à prendre des décisions plus rapidement et basées sur les données. Associés aux Adaptive Warehouses, nous offrons une gestion plus simple et plus efficace, avec des décisions de ressources automatisées et calibrées. Ce n’est pas seulement une amélioration d’infrastructure, c’est une préparation de votre entreprise à innover rapidement dans un monde centré sur l’IA.”



“En tant que l’une des principales entreprises biopharmaceutiques mondiales, l’efficacité et l’évolutivité sont essentielles à tout ce que nous entreprenons pour proposer des innovations médicales,” a déclaré Steve Ring, directeur des solutions de bases de données d’entreprise chez Pfizer. “La plateforme de Snowflake a été déterminante pour optimiser nos opérations, maximiser la valeur de nos données et notre impact auprès des utilisateurs finaux. Nous sommes ravis du potentiel des Adaptive Warehouses pour prolonger cette réussite. Ce que nous observons marque le début d’une tendance plus large dans le cloud computing, la capacité d’ajuster dynamiquement les ressources selon le workload, sans intervention humaine.”



Snowflake Standard Warehouse – Génération 2 : des performances analytiques 2,1 fois plus rapides



Face à la croissance des données et à la complexité des workloads, les solutions de calcul classiques montrent leurs limites. Les entrepôts de Standard Warehouse – Génération 2 ont été conçus pour répondre à ces exigences, avec des analyses complexes de bout en bout sur des charges évolutives et plus rapides, grâce à du matériel de nouvelle génération et des optimisations logicielles.



Snowflake Adaptive Compute : accélérer l’innovation avec une meilleure efficacité



Dans un paysage centré sur l’IA, les organisations doivent constamment accélérer le retour sur investissement de leurs données. Pendant des décennies, les entreprises ont été freinées par des contraintes opérationnelles : gestion manuelle des clusters, mises à jour perturbatrices ou encore réglages de performance chronophages.



La solution Adaptive Compute permet d'éliminer ces complexités. En redimensionnant automatiquement les ressources et en routant intelligemment les requêtes, les Adaptive Warehouses simplifient la gestion des entrepôts. L’infrastructure devient ainsi invisible pour l’utilisateur. Les tailles, la concurrence ou les configurations multi-clusters n’ont plus besoin d’être gérées manuellement. Ces entrepôts exploitent également les dernières améliorations matérielles et logicielles tout en optimisant le partage des ressources au sein d’un compte pour un rapport performance/prix optimal.



La solution Adaptive Compute élimine les contraintes opérationnelles en automatisant le dimensionnement et le routage des requêtes. Les Adaptive Warehouses deviennent invisibles à l’utilisateur, tout en intégrant les dernières innovations matérielles et logicielles, et en optimisant le partage de ressources pour une meilleure efficacité.



Outre les nouveautés en matière de calcul, Snowflake dévoile d'autres capacités incluant :



L’interopérabilité entre catalogues et moteurs : avec les Catalog-Linked Databases (bientôt disponibles), les clients peuvent synchroniser automatiquement Horizon Catalog avec des objets Apache Iceberg² issus de tout Iceberg REST Catalog, y compris Apache Polaris³, Snowflake Open Catalog et AWS Glue.



La découverte élargie avec Universal Search : via la fonctionnalité External Data in Universal Search (bientôt en private preview), les clients peuvent rechercher des données dans des bases externes comme PostgreSQL ou MySQL sans quitter Snowflake.



Le renforcement de la gouvernance par l’IA : la fonctionnalité Copilot for Horizon Catalog (private preview) permet d’obtenir des réponses en langage naturel sur la sécurité et la gouvernance via Snowflake Cortex, sans SQL.

La sauvegarde fiable avec Snapshots : les Snapshots (public preview) offrent des sauvegardes immuables à un instant donné, assurant la récupération des données en cas de sinistre.



La sécurité personnalisée via Trust Center : avec les extensions du Trust Center (bientôt disponibles), les clients peuvent activer des solutions partenaires adaptées à leurs exigences spécifiques.



L’optimisation des performances et résolution accélérée : les nouveaux AI Observability Tools (disponibles) permettent une surveillance unifiée en temps réel pour plus de contrôle et de productivité.



