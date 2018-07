Snowflake est disponible sur Microsoft Azure

Snowflake Computing, l'entrepôt de données construit pour le cloud annonce aujourd'hui la disponibilité immédiate de son Datawarehouse-as-a-Service sur Microsoft Azure. C'est la demande accrue des clients pour la solution cloud public de Microsoft, alliée à leur besoin croissant en flexibilité dans le déploiement de leur stratégie cloud, qui ont poussé Snowflake à faire d'Azure une option supplémentaire pour l'hébergement de sa solution.



Bob Muglia, le CEO de Snowflake explique : « Entre leur stratégie et l'arrivée de datawarehouses pensés pour le cloud, les entreprises accélèrent la migration de leurs données analytiques dans le cloud. La demande des clients pour un entrepôt de données basé sur Azure est par ailleurs en augmentation. Il était logique de nous associer à Microsoft pour apporter la performance, la flexibilité et l'efficacité que peuvent attendre les clients d'Azure d'un datawarehouse en mode cloud ».



« La possibilité de migrer un entrepôt de données dans le cloud est une attente clée des clients d'Azure. Nous avions hâte de pouvoir nouer un partenariat avec Snowflake pour permettre cette migration. Je suis très excité de voir leur solution disponible sur la plateforme Azure », se réjouit Corey Sanders, Corporate Vice President de Microsoft en charge de Azure Compute.



Nielsen, l'entreprise spécialisée dans l'analyse et la mesure des comportements des consommateurs est parmi les premières sociétés à profiter de ce partenariat. En effet, Nielsen voulait construire sa nouvelle génération de services connectés sur une plateforme cloud native. « Nous pensons fortement que les innovations arriveront plus rapidement sur le cloud. Nous construisons donc le futur de notre activité en tirant parti des technologies conjuguées de Snowflake et Azure », explique Srini Varadarajan, CTO de Nielsen.



Les services connectés de Nielsen agrègent ainsi de larges volumes de données issues de points de vente et du retail pour produire des rapports. Ces derniers servent aux fabricants de biens de grande consommation et aux acteurs de la distribution qui se basent dessus pour assurer leur croissance sur des secteurs en constante évolution. « Snowflake et Azure nous permettent de délivrer l'évolutivité et des performances conforment aux impératifs de l'analytique moderne. Nous pouvons ainsi apporter rapidement à nos clients les produits et la pertinence dont ils ont besoin. Avec Snowflake et Azure, nous regardons maintenant au delà de l'horizon », déclare Srini Varadarajan.