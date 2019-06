Snowflake étend la disponibilité de son cloud datawarehouse à Google Cloud Platform

Snowflake, le seul datawarehouse conçu pour le cloud, annonce à l’occasion de sa première conférence le Snowflake Summit qui se tient à San Francisco cette semaine, l’expansion de son offre à Google Cloud Platform (GCP). Snowflake sur Google Cloud devrait être lancé en avant-première en septembre 2019, avec une disponibilité générale prévue pour début 2020.



Dans le cadre de la mise en place de leur stratégie cloud computing, les grandes entreprises ont besoin de flexibilité. Snowflake permet une intégration transparente et sécurisée des données à travers divers organisations et plateformes via son datawarehouse pensé pour le cloud. Grâce à ce partenariat stratégique, les utilisateurs de Snowflake pourront choisir de s’appuyer sur les infrastructures de Google Clouds pour supporter leur datawarehouse en mode cloud. GCP est le troisième acteur majeur du cloud public a devenir partenaire de Snowflake après Amazon Web Services et Microsoft Azure. En ajoutant une troisième plateforme, Snowflake donne encore plus de choix aux entreprises qui se tournent aujourd’hui vers des stratégies multicloud.



« Google Cloud offre une infrastructure de classe mondiale et un ensemble robuste de solutions pour aider les entreprises à développer leurs activités », a déclaré Thomas Kurian, CEO de Google Cloud. « Notre collaboration avec Snowflake permettra à nos clients communs d’atteindre de nouveaux niveaux de succès tout en impactant les services qu’ils apportent à leurs clients.»



« Snowflake a toujours souhaité se concentrer en premier sur les attentes de ses clients » , a déclaré Frank Slootman, CEO de Snowflake. « Comme de plus en plus d’entreprises adoptent une stratégie multicloud, il est devenu de plus en plus important qu’elles aient une source de données unifiée, quelle que soit la plateforme qu’ils utilisent. Nous sommes ravis de travailler avec Google pour apporter une solution supplémentaire ainsi que la flexibilité et les performances illimitées dont nos clients communs ont besoin pour prendre une longueur d’avance sur la concurrence et dans l’avenir. »