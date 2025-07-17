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Snowflake obtient la certification "Hébergeur de Données de Santé" en France pour accélérer les usages de la donnée et de l’IA dans le secteur


Rédigé par Communiqué de Snowflake le 25 Juin 2026

La certification Hébergeur de Données de Santé Version 2 permet aux acteurs de la santé en France de développer et de déployer des cas d'utilisation en toute confiance et dans le respect de la réglementation.



Snowflake, le Data Cloud AI, annonce avoir obtenu la certification Hébergeur de Données de Santé (HDS) Version 2, qui permet de prendre en charge les charges de travail liées aux données de santé sur Snowflake. Cette certification marque une étape importante dans l'engagement continu de Snowflake en faveur des secteurs fortement réglementés. Elle permet aux organismes du secteur de la santé et des sciences de la vie en France d'utiliser le Snowflake AI Data Cloud pour les charges de travail éligibles nécessitant des capacités d'hébergement de données de santé.

« Les organisations de santé en France s’appuient de plus en plus sur la donnée et l’intelligence artificielle pour accélérer l’innovation, améliorer les résultats pour les patients et renforcer leur performance opérationnelle » déclare Arnaud Chiffert, Country Manager France de Snowflake « Aujourd’hui, huit des dix principaux acteurs français du secteur font déjà confiance à Snowflake dans le cadre de leur stratégie data. L’obtention de la certification HDS renforce notre engagement de long terme à soutenir cet écosystème avec une base de confiance permettant de collaborer en toute sécurité »

Accompagner l’écosystème français de la santé

La France dispose de l’un des écosystèmes de santé et de recherche les plus avancés d’Europe, réunissant entreprises pharmaceutiques, assureurs santé, organismes de recherche et acteurs de la santé numérique. Au sein de ces organisations, la donnée joue un rôle de plus en plus stratégique pour accélérer la recherche clinique, améliorer la qualité des soins, renforcer les initiatives de santé publique, lutter contre la fraude, faciliter la collaboration sécurisée et soutenir le développement d’applications de nouvelle génération basées sur l’IA.

De nombreux acteurs continuent de faire face à des défis importants lorsqu’il s’agit de réunir des données issues de systèmes fragmentés tout en respectant les exigences de gouvernance, de sécurité et de conformité associées aux données de santé sensibles.

La certification HDS de Snowflake s’applique au système de management soutenant la sécurité de l’information de Snowflake ainsi qu’aux processus associés. Elle couvre les infrastructures physiques et virtuelles utilisées pour le traitement des données de santé ainsi que les plateformes hébergeant les applications des systèmes d’information.

Une innovation déjà à l’œuvre

Dans le secteur de la santé et de la recherche, des entreprises telles que Sanofi utilisent déjà Snowflake pour transformer leur manière de collaborer autour des données, accélérer la recherche et rapprocher l’intelligence artificielle de la prise de décision.

Pour le secteur de la santé et de la recherche en France, et plus largement en Europe, la capacité à collaborer en toute sécurité sur les données tout en garantissant une gouvernance et un contrôle rigoureux revêtira une importance croissante pour accélérer la recherche, améliorer les résultats pour les patients et stimuler l'innovation.

La certification HDS de Snowflake marque une nouvelle étape pour aider les organisations à se développer en toute confiance dans des environnements fortement réglementés, et pour accompagner les établissements de santé dans leur préparation à un avenir plus connecté et axé sur les données.
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