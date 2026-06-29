Snowflake ouvre un nouveau bureau en France pour accélérer l’innovation autour des données et de l’IA

Snowflake (NYSE : SNOW), le Data Cloud AI, annonce l’ouverture de son nouveau siège français au cœur de Paris, pour soutenir la croissance continue de Snowflake en France et de donner à ses clients les moyens de maximiser les résultats commerciaux et la valeur tirée de leurs investissements dans l'IA et les données. Cette nouvelle étape marque une avancée importante dans le développement de l’entreprise en Europe et reflète son engagement de long terme envers le marché français et contribue à renforcer la dynamique mondiale.



Situé au 44 Rue de Châteaudun, dans le 9ᵉ arrondissement de Paris, à proximité de l’Opéra Garnier, le nouveau siège français de Snowflake est le premier en France à avoir été spécifiquement conçu pour refléter l’identité, la culture et les valeurs de l’entreprise. S’étendant sur 2 700 mètres carrés, les bureaux comprennent des espaces de travail collaboratifs, des salles de réunion et des espaces dédiés aux échanges avec les clients et les partenaires. Ils accompagneront la croissance continue de Snowflake en France et offriront un lieu pour organiser des événements clients, des ateliers techniques, des sessions de formation et des initiatives de l’écosystème autour de la donnée et de l’IA, à un moment où les organisations françaises cherchent de plus en plus à déployer des cas d’usage de l’IA à grande échelle et à mettre de nouvelles capacités en production.



L’ouverture du siège français de Snowflake intervient alors que l’écosystème français de la donnée et de l’IA poursuit son développement, porté par des startups innovantes, des investissements croissants des entreprises, des capacités de recherche de premier plan et l’attractivité du pays pour les talents technologiques, renforçant ainsi la position de la France comme l’un des principaux pôles d’innovation en Europe.



« La France dispose d’atouts considérables dans les domaines des données et de l’intelligence artificielle, et nous souhaitons contribuer à cette dynamique en restant au plus près des personnes et des organisations qui l’animent », déclare Arnaud Chiffert, Country Manager France chez Snowflake. « Ces nouveaux bureaux représentent bien plus qu’un nouveau lieu de travail. Ils reflètent l’identité de Snowflake et notre ambition de créer un espace où collaborateurs, clients, partenaires et membres de l’écosystème pourront se rencontrer, échanger et innover ensemble. »



La France au cœur de la stratégie Data et IA de Snowflake



Aujourd’hui, Snowflake accompagne plus de 520 clients* au sein de sa clientèle grands comptes et entreprises en France, parmi lesquels Sanofi, Accor et TF1, et collabore étroitement avec un solide écosystème de partenaires locaux et internationaux. La France continue de jouer un rôle important dans la croissance de Snowflake au sein de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique.



Le nouveau bureau parisien renforcera encore le soutien de Snowflake à l’écosystème français de l’innovation grâce à des initiatives telles que Snowflake Ventures, son partenariat de longue date avec Station F et son programme F/ai, ainsi que Snowflake for Startups. L’entreprise continue de soutenir les startups françaises à travers des programmes dédiés et travaille avec plus de 25 entreprises figurant dans le classement French Tech Next40/120, parmi lesquelles Alan, GitGuardian, Hublo, Mistertemp’ Group et Shippeo. Snowflake accompagne également 50 % des 20 premières entreprises du classement FinTech 100 2026.



Snowflake collabore étroitement avec plusieurs partenaires français majeurs et des sociétés de capital-risque de premier plan, notamment Serena VC, XAnge et Axeleo, afin de soutenir la prochaine génération d’entreprises technologiques en France. Par l’intermédiaire de Snowflake Ventures, Snowflake a également investi dans deux entreprises françaises spécialisées dans l’IA, Mistral AI et Dust, renforçant ainsi son engagement envers l’écosystème technologique français et sa confiance dans la France en tant que pôle mondial de l’innovation en matière d’intelligence artificielle.



Au-delà de son nouveau siège, Snowflake renforce sa présence dans les secteurs fortement réglementés. Snowflake travaille déjà avec plusieurs acteurs du secteur des services financiers en France et a récemment obtenu la certification Hébergeur de Données de Santé (HDS) Version 2, renforçant ainsi sa capacité à accompagner les organisations de santé et des sciences de la vie dans le déploiement de leurs initiatives de données et d’IA au sein d’environnements sécurisés et conformes aux exigences réglementaires. Aujourd’hui, huit des principales organisations françaises des secteurs de la santé et des sciences de la vie s’appuient déjà sur Snowflake dans le cadre de leur stratégie de gestion des données.



Un nouveau bureau qui soutient la dynamique de croissance mondiale



Cette ouverture intervient dans un contexte de forte dynamique mondiale pour Snowflake, à la suite de l’annonce de ses résultats financiers du premier trimestre de l’exercice fiscal 2027, clos le 30 avril 2026. Au cours d’un trimestre marquant pour l’entreprise, Snowflake a enregistré un chiffre d’affaires total de 1,39 milliard de dollars, en hausse de 33 % sur un an, dont 1,33 milliard de dollars de chiffre d’affaires produit, en hausse de 34 % sur un an, représentant la plus forte augmentation séquentielle en valeur absolue de dollars de son histoire. Snowflake continue également d’enregistrer une forte adoption de ses capacités d’IA, avec plus de 13 600 comptes clients dans le monde utilisant chaque semaine les fonctionnalités d’IA de Snowflake.



Alors que Snowflake approche de ses neuf années de présence en France, l’entreprise continue d’accompagner l’adoption croissante des initiatives autour de la donnée et de l’IA par les organisations françaises. Témoignant de l’importance stratégique du marché français, Snowflake a fait passer ses équipes locales de seulement trois collaborateurs en 2017 à environ 175 aujourd’hui.



Fondée en 2012 par deux cofondateurs français, Benoît Dageville et Thierry Cruanes, dont les innovations ont contribué à transformer la manière dont les organisations gèrent et exploitent la valeur de leurs données, Snowflake est devenue une entreprise mondiale de premier plan dans les domaines de la donnée et de l’IA. Alors que l’intelligence artificielle transforme en profondeur les modes de travail, Snowflake se trouve au cœur de cette évolution. L’ouverture de son nouveau siège parisien renforce encore l’engagement de l’entreprise à accompagner les organisations et les innovateurs qui façonnent l’avenir de l’intelligence artificielle en France et en Europe.



Témoignages clients



« Pour le Groupe TF1, dont les contenus touchent des millions d’utilisateurs de plateformes de streaming et de téléspectateurs, la capacité à transformer les données en informations exploitables est essentielle. Au cours des trois dernières années, Snowflake est devenu un moteur clé de notre croissance, en fournissant une base de confiance qui permet à nos équipes de travailler à partir d’une source unique de vérité, d’accélérer l’adoption de l’IA et d’offrir des expériences plus pertinentes à nos audiences comme à nos annonceurs. Au-delà de la technologie elle-même, ce qui rend cette collaboration si précieuse est notre capacité à intégrer facilement chaque nouvelle fonctionnalité. Les nouveaux bureaux de Snowflake à Paris contribueront à renforcer encore davantage notre collaboration alors que nous continuons à explorer de nouvelles façons de créer de la valeur ensemble. » – François-Xavier Pierrel, Group Chief Data & Adtech Officer, Groupe TF1



« Chez Sanofi, la donnée et l’intelligence artificielle jouent un rôle de plus en plus important dans notre capacité à accélérer l’innovation et à transformer la manière dont nous découvrons et développons de nouveaux médicaments. Une collaboration étroite avec des partenaires technologiques tels que Snowflake est essentielle pour ouvrir de nouvelles opportunités, partager les expertises et déployer l’IA à grande échelle au sein de l’organisation. Les nouveaux bureaux de Snowflake à Paris offriront un espace précieux pour favoriser la collaboration et renforcer les liens au sein de l’écosystème français de l’innovation. » – Emmanuel Frenehard, Chief Digital Officer, Sanofi



* hors clients en libre-service