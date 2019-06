Snowflake renforce la disponibilité de son cloud data warehouse avec l’ajout de Database Replication et Database Failover

Snowflake, le seul datawarehouse conçu pour le cloud vient d’annoncer dans le cadre de sa première conférence, le Snowflake Summit, qui s’est tenue à San Francisco cette semaine, plusieurs évolutions de sa solution d’entrepôt de données. Snowflake intègre des fonctionnalités de réplication des bases de données qui vont permettre au datawarehouse conçu pour le cloud de Snowflake d’être encore plus performant, fiable et sécurisé.



Database Replication



Snowflake Database Replication permet aux clients de répliquer des bases de données et de les garder synchronisées entre plusieurs comptes dans différentes régions et différents fournisseurs de cloud computing. Les clients peuvent synchroniser les modifications vers une région de sauvegarde ou un fournisseur de cloud computing, assurant ainsi la durabilité et la disponibilité des données à tout moment.



Database Failover



Avec Snowflake Database Failover, en cas de panne massive des services cloud dans une région donnée ou d'un fournisseur spécifique, les clients peuvent basculer les bases de données vers une région ou un fournisseur de cloud disponible pour poursuivre leurs opérations commerciales.



Les services de réplication et de basculement de bases de données Snowflake fonctionnent en temps réel, et le temps de récupération ne dépend pas de la quantité de données. Si un sinistre survient dans une région ou sur un service cloud, les entreprises peuvent immédiatement accéder aux données qu’elles ont répliquées dans une autre région ou sur un autre service cloud.



Les entreprises travaillent aujourd'hui avec des quantités massives de données et, pour analyser toutes ces données, elles ont besoin d'une vue unique de l'ensemble de celles-ci. Le défi est que les données sont stockées dans de multiples systèmes et services, et qu'elles doivent être combinées de manière à permettre une analyse approfondie. Le flux de données lui-même peut être particulièrement peu fiable parce qu'il y a de nombreux points pendant le transit des données d'un système à un autre où elles peuvent être corrompues. Au fur et à mesure que l'ampleur et la portée du rôle joué par les données augmentent, l'ampleur et l'impact des problèmes ne font que s'amplifier.Snowflake Database Replication et Snowflake Database Failover apportent des solutions significatives aux entreprises qui travaillent avec des larges quantités de données.