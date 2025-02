Snowflake renforce son partenariat avec Microsoft pour intégrer en toute sécurité les derniers modèles d’OpenAI via Azure OpenAI

Le Data Cloud IA Snowflake (NYSE: SNOW) annonce un partenariat élargi avec Microsoft. Cette collaboration permettra aux entreprises de développer facilement des applications et des agents de données alimentés par l'IA de manière simple, efficace et fiable avec les modèles d'OpenAI directement dans Snowflake Cortex AI, le service d'IA entièrement géré de Snowflake. Grâce à Azure AI Foundry, Snowflake Cortex AI intègre le service Microsoft Azure OpenAI. Les modèles de pointe seront ainsi accessibles aux utilisateurs de Snowflake et optimisés pour raisonner à travers l'audio, la vidéo et le texte en temps réel. Désormais, des milliers d'entreprises internationales pourront créer des agents de données alimentés par les modèles dans les limites sécurisées de l'AI Data Cloud de Snowflake, ce qui permettra aux entreprises d'économiser du temps et de l'argent.



“En renforçant notre partenariat de longue date avec Microsoft, nous apportons les innovations d'OpenAI directement à nos clients, ce qui renforce notre promesse d'apporter une IA facile, efficace et fiable aux entreprises du monde entier”, a déclaré Christian Kleinerman, EVP of Product, Snowflake. “La capacité de nos clients à utiliser les modèles directement dans la plateforme sécurisée de Snowflake représente un énorme potentiel, car elle permet de débloquer des cas d'utilisation de l'IA multimodale, agentique et conversationnelle qui ont un impact important”



En intégrant les modèles d'OpenAI à Cortex AI via Azure OpenAI Service, Snowflake offre aux utilisateurs des modèles d'IA de pointe dans un cadre de gouvernance unifié avec leurs données. Grâce à son infrastructure inter-cloud, ces modèles sont accessibles depuis n'importe quel cloud ou région, sans intégrations complexes ni configuration manuelle. La sécurité est assurée par des intégrations approfondies avec Microsoft Azure, garantissant des connexions protégées sur tout fournisseur de cloud. Ces modèles avancés facilitent la création d'applications d'IA évolutives et d'agents de données exploitant les informations de l'entreprise. Exécutés dans les limites sécurisées de l'AI Data Cloud de Snowflake, ils bénéficient des fonctionnalités de conformité, de sécurité et de collaboration du Snowflake Horizon Catalog, intégrées à Cortex AI.



“Les entreprises cherchent à exploiter leurs données propriétaires pour créer une différenciation en matière d'IA de manière à apporter les expériences les plus riches au monde. Grâce à cette collaboration, nos clients communs pourront exploiter leurs données pour créer des expériences d’applications IA enrichies, intuitives et fiables encore plus rapidement”, a déclaré Asha Sharma, CVP, Head of Product, Microsoft AI Platform. « C'est notre approche commune de l'IA, centrée sur les données, qui permet d'éliminer les obstacles à la production pour les entreprises de toutes tailles. »



Introduction d'OpenAI dans le cloud de données d'IA grâce à l'intégration du service Azure OpenAI



Selon un rapport de MIT Technology Review Insights, Data Strategies for AI Leaders, 59 % des répondants citent la gouvernance, la sécurité ou la confidentialité des données comme un défi pour l’IA générative. L’intégration de Snowflake avec OpenAI répond à ces enjeux en garantissant une gouvernance stricte des modèles. Avec Azure OpenAI Service, les entreprises bénéficient des contrôles d’accès et de la surveillance intégrés de Snowflake pour protéger leurs données sensibles.



Les clients de Snowflake et Microsoft peuvent combiner données structurées et non structurées pour enrichir l’expérience utilisateur grâce aux modèles d’OpenAI dans l’AI Data Cloud. Ces modèles seront d’abord disponibles dans certaines régions de Microsoft Azure aux États-Unis avant un déploiement mondial.



Snowflake propose également des modèles d’autres leaders du secteur, comme Anthropic, DeepSeek, Meta, Mistral, ainsi que son propre langage open source Arctic. L’objectif est d’offrir aux utilisateurs de Cortex AI un accès fluide aux modèles les plus performants, avec flexibilité et choix adaptés à leurs besoins.



Snowflake apporte des agents de données à Microsoft 365 Copilot et Microsoft Teams



Grâce à ce partenariat élargi, Snowflake collabore avec Microsoft pour intégrer Snowflake Cortex Agents à Microsoft 365 Copilot et Teams, avec une disponibilité prévue en juin 2025. Alimentés par Cortex AI, ces agents permettent aux entreprises d’interagir en langage naturel avec leurs données Snowflake directement depuis les applications Microsoft, facilitant l’accès aux informations et améliorant la productivité. Les développeurs peuvent utiliser des API REST pour connecter Microsoft 365 à Snowflake et créer des interfaces sécurisées en langage naturel. De leur côté, les équipes data et d’ingénierie exploitent déjà Cortex AI via Microsoft Copilot pour interagir plus efficacement avec leurs données.



Plus d’informations disponibles sur l'engagement de Snowflake en matière de sécurité des données des clients et de l'IA afin de préserver la confidentialité et la sécurité des données des clients de Snowflake via ce lien et comment le partenariat entre Snowflake et Microsoft fait progresser les parcours des clients en matière d'IA.