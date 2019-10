Splunk met la puissance de la supervision, de l’AIOps et de l’observabilité au service de sa plateforme Data-to-Everything

Splunk Inc. (NASDAQ : SPLK), fournisseur de la plateforme Data-to-Everything, a annoncé aujourd’hui des améliorations avec sa gamme de solutions pour les opérations informatiques, avec de nouvelles versions de Splunk IT Service Intelligence (ITSI), de l’application Splunk pour les infrastructures (SAI) et des intégrations avec Splunk VictorOps® et Splunk Phantom®. Splunk est déjà un leader dans le domaine de l’ITOM, un pionnier de l’AIOps et avec l’addition de SignalFX, Splunk offre un portfolio pour l’observabilité à des organisations à toutes les étapes de leur parcours cloud, qu’elles utilisent des applications maison sur-site ou des applications natives dans le cloud.



« Pour permettre à l’entreprise de réussir dans le monde d'aujourd'hui, entièrement piloté par les données, l’IT doit être à la pointe de l’innovation, » explique Rick Fitz, vice-président senior et directeur général des Marchés IT, Splunk. Il poursuit : « grâce aux solutions de Splunk, les entreprises sont à même de gérer les complexités émergentes et d’encourager la supervision, la collaboration et l’automatisation pour résoudre des problèmes IT récurrents tout en relevant les nouveaux défis posés par la transformation numérique. »



Barry Hensch, Directeur du département technologie et données chez ATB Financial explique : « En utilisant Splunk, ATB Financial a pu obtenir plus de vitesse, d’agilité et de visibilité opérationnelle, ainsi que renforcer son objectif clé de toujours faire passer le client en premier. Pour nous ce qui est le plus important est d’assurer le succès de nos clients sur leurs marchés. »



Les solutions IT de Splunk renforcent la productivité, unifient et simplifient les opérations informatiques



Grâce au pouvoir de l’Intelligence Artificielle (IA) et du Machine Learning (ML), le portfolio de Splunk offre des façons plus rapides de travailler qui tirent parti des données de l’entreprise et leur permet d’adopter une approche plus moderne des opérations informatiques. Les clients de Splunk peuvent ainsi transformer leurs données en actions en délivrant des services stratégiques et des résultats commerciaux tangibles.



La nouvelle version de Splunk IT Service Intelligence 4.4 (ITSI) offre à tous les types d’utilisateurs, des administrateurs au DSI, les mêmes capacités de supervision, d’exploration et d'action, pour travailler plus vite et plus efficacement ensemble. Les entreprises qui ont des systèmes cloud, locaux ou hybrides peuvent utiliser Splunk ITSI pour obtenir une vision unifiée des silos de l’entreprise, mais aussi prédire et prévenir les incidents afin d’offrir des expériences client d’exception.



Packagée avec Splunk ITSI, les améliorations de l’application Splunk pour les infrastructures 2.0 (SAI) incluent la supervision des environnements VMware vSphere, multi-cloud (bêta), Windows, Unix et Linux, offrant ainsi aux clients un dispositif de supervision centralisé, de troubleshooting et de gestion des alertes couvrant les environnements physiques et virtuels.



Enfin, les intégrations améliorées et les nouvelles capacités de Machine Learning offertes par Splunk VictorOps orientent intelligemment les alertes vers les bonnes équipes d’astreinte, pour une résolution encore plus rapide des incidents et une collaboration inter-équipes renforcée. Surtout, elles permettent une intégration transparente avec la plateforme Data-to-Everything de Splunk, réunissant ainsi les opérations IT et l’observabilité.



« Allied Irish Banks est la première banque de particuliers en Irlande et nous utilisons Splunk ITSI pour superviser nos processus de paiements, » explique Damien Perrem, Directeur des opérations IT et de l’assurance des services de paiements chez Allied Irish Banks. Il poursuit : « grâce à Splunk ITSI, nous avons maintenant une vue temps réel à 360° des services de paiements et de l’infrastructure des applications IT sous-jacentes, ce qui nous permet de réduire les incidents, d’intégrer le machine learning et l’analyse aux opérations et d’améliorer l’expérience client globale. »



Splunk permet l’observabilité en temps réel pour les infrastructures cloud et les microservices



Avec l’acquisition de SignalFx, leader de l’observabilité en temps réel pour les infrastructures cloud et les microservices, et d’Omnition, innovateur dans le traçage distribué open-source, Splunk propose un portefeuille avancé pour l’observabilité en temps réel des environnements natifs du cloud. Le portefeuille d'observabilité de Splunk permet aux équipes DevOps de traiter des métriques, des traces et les logs à l'aide d'analyses basées sur l’IA, qui produisent en quelques secondes des renseignements approfondis sur les systèmes stratégiques. Aujourd’hui, Splunk annonce :



L’intégration entre SignalFx et Splunk Cloud. Grâce à l’intégration, les équipes de DevOps peuvent passer en toute fluidité de la détection des incidents à la recherche des causes profondes en exploitant métriques, traces et logs sans changer de contexte.

L’intégration de SignalFx et VictorOps, pour réduire le temps moyen de détection et normaliser la correction. Avec les alertes en temps réel de SignalFx couplées avec les suggestions d’intervenants par VictorOps basées sur le Machine Learning, les problèmes sont automatiquement dirigés vers les bonnes équipes d’astreinte, en fonction d'incidents similaires déjà apparus par le passé.

Splunk Investigate, une solution collaborative et native du cloud pour l’exploration de multiples sources de données, offrant une évolutivité fiable sans aucune administration.



« Lorsque les entreprises évoluent, elles abandonnent progressivement les modèles de spécialisation hérités de l'industrie et brisent les silos, en particulier entre les DevOps et les opérations IT. Les équipes doivent améliorer leur capacité à réagir correctement à la vitesse et la complexité, » explique M. Fitz. Il poursuit : « Nous sommes ravis de pouvoir offrir des solutions innovantes, axées sur les données, qui produisent des renseignements en temps réel sur l’ensemble de la pile technologique et du cycle de vie des applications de nos clients, pour tous les types d’organisations IT, quel que soit leur stade de transformation. »