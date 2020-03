Splunk mise tout sur l’observabilité avec SignalFx Microservices APM

Splunk Inc. (NASDAQ : SPLK), fournisseur de la plateforme Data-to-Everything, a annoncé aujourd’hui le lancement de la nouvelle version de SignalFx Microservices APM™, seule solution de supervision des performances des applications (APM) qui fournit aux clients une observabilité complète sur les environnements cloud modernes et délivre des résultats commerciaux tangibles, quelles que soient les dimensions de l’infrastructure. La nouvelle version de SignalFx Microservices APM associe le tracing haute-fidélité de NoSample™, une instrumentation basée sur des standards ouverts et la résolution des problèmes axée sur l’intelligence artificielle (IA) de SignalFx et Omnition pour délivrer une solution unique hautement performante.



Les attentes des clients en matière de fluidité des expériences numériques sont plus élevées que jamais, et à l’heure où de plus en plus d'applications migrent vers le cloud, les performances du développement et des opérations logicielles (SDO) acquièrent une importance croissante. SignalFx Microservices APM soutient les entreprises qui adoptent le cloud et les microservices et donne à leurs équipes DevOps les moyens d'innover plus rapidement, d'améliorer l’expérience client et de préparer leurs applications pour l’avenir.



« Les entreprises abandonnent progressivement les systèmes locaux pour les environnements hybrides et cloud, et Splunk est le seul fournisseur capable de répondre aux besoins d’observabilité d’une organisation à toutes les étapes de sa transformation numérique, » affirme Rick Fitz, vice-président senior et directeur général, Marchés IT, Splunk. « En moins d’un an depuis l'acquisition de SignalFx et d’Omnition, Splunk délivre déjà une solution intégrée qui donne aux entreprises les moyens d’exploiter toutes leurs données pour mieux gérer la complexité et produire des résultats commerciaux tangibles dans ces environnements natifs du cloud. »



« Nous avons déployé des microservices parallèlement à notre monolithe traditionnel afin de proposer plus rapidement des fonctionnalités et des produits utiles à nos clients. Dans le cadre de cette démarche, nous avons rapidement compris qu’il nous fallait plus de visibilité sur les transactions au sein de cette architecture complexe, » explique Matt Coddington, Directeur senior de l’Ingénierie des opérations chez Care.com. Il poursuit : « Avec SignalFx Microservices APM de Splunk, nous avons des outils pour corréler le comportement des applications et les indicateurs de notre infrastructure cloud, ce qui nous permet de voir instantanément l'état des transactions clients dans notre système et de résoudre rapidement les problèmes susceptibles d'affecter les utilisateurs. »



Les équipes de développement adoptent les microservices afin d’innover plus rapidement, et beaucoup s'appuient sur les standards ouverts pour bâtir, connecter et observer leur infrastructure. Les outils propriétaires de collecte des données ne sont plus adaptés aux environnements cloud modernes et aux méthodes de travail actuelles des développeurs. SignalFx Microservices APM prend en charge une instrumentation légère, open-source et basée sur des standards ouverts pour un maximum de flexibilité dans la capture des données de n’importe quelle entreprise.



Splunk a récemment démontré son engagement envers l’open-source en approfondissant ses relations avec la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) dont l’entreprise est aujourd'hui membre Gold. Splunk a d'abord rejoint la Fondation en 2017 en tant que membre Silver, et l’entreprise utilise et contribue activement à plusieurs technologies open-source. De plus, avec l’acquisition d’Omnition, Splunk est un membre fondateur et contributeur actif du projet OpenTelemetry de la CNCF.



Splunk renforce l’observabilité des environnements Kubernetes avec la supervision en temps réel et l’analyse basée sur l’IA



Splunk élargit encore son offre d'observabilité avec la publication d’une nouvelle fonctionnalité majeure dans SignalFx Infrastructure Monitoring, qui accroît la productivité des équipes DevOps en améliorant leur accès aux données en conteneurs. Kubernetes Navigator est une solution clé en main qui offre un moyen simple et intuitif de comprendre et gérer les performances des environnements Kubernetes. L’analyse basée sur l’IA produit automatiquement des recommandations exploitables pour accélérer le tri des événements et la résolution des problèmes. Une nouvelle intégration de workflow entre Kubernetes Navigator et Splunk Enterprise ou Splunk Cloud élimine les changements de contexte, délivre des renseignements granulaires et accélère l'analyse des causes profondes.



« L’équipe d’ingénierie de ClearScore progresse plus vite, avec plus de 500 publications par mois sur 200 microservices, » explique Tim Richardson, directeur de l’Ingénierie chez ClearScore. Il poursuit : « Grâce à la nouvelle fonctionnalité de Kubernetes Navigator, Splunk donne à nos équipes d’ingénierie une visibilité en temps réel sur notre ingénierie moderne, et leur permet de rester agiles et concentrées sur notre mission : clarifier, apaiser et simplifier les finances personnelles pour nos 10 millions d’utilisateurs dans le monde. »



Avec le lancement de Kubernetes Navigator, les équipes DevOps peuvent utiliser SignalFx Infrastructure Monitoring pour détecter, diagnostiquer et résoudre les problèmes de performance des infrastructures plus rapidement que jamais.