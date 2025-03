Tessi établit de nouveaux standards en matière de conformité RGPD

En déployant Sqalia BPA, sa plateforme d'automatisation intelligente, le Groupe transforme la gestion des données personnelles et réduit le temps de traitement des demandes RGPD de 33 jours à une journée.



Tessi présente les résultats du déploiement de Sqalia BPA, sa plateforme d’automatisation intelligente, dans le cadre de sa transformation digitale interne. Développée par Innovation&trust, la Digital Factory de Tessi, cette plateforme Cloud Native exploite l’IA et l’automatisation pour fluidifier les processus métiers critiques des organisations. Cette première application dédiée à la gestion des demandes d'accès RGPD, établit déjà de nouveaux standards en matière de conformité réglementaire.



Une réponse technologique à un défi croissant



Aujourd’hui, 30% des plaintes reçues par la CNIL sont liées au non-respect des délais légaux, conduisant au durcissement des contrôles sur la qualité des réponses apportées aux demandes d'accès. À la suite de sa dernière campagne de contrôles, la CNIL a révélé une problématique majeure : de nombreux organismes ne fournissent que des réponses partielles aux demandes d'accès RGPD, soit en omettant la copie des données traitées, soit en négligeant les informations sur le traitement - deux manquements désormais sanctionnés.



Face à ces enjeux de conformité renforcés et au risque croissant de sanctions, Tessi a développé une approche résolument innovante avec Sqalia BPA, qui garantit des réponses exhaustives et conformes. La solution s'appuie sur les dernières avancées en matière d'IA générative et exploite la polyvalence des modèles de langage (LLM) pour assurer à la fois l'analyse sémantique des demandes et l'automatisation contextuelle du traitement des données personnelles.



Dans ce cas d'usage, les équipes DPO de Tessi s’appuient sur la plateforme pour traiter les demandes d'accès aux données personnelles : de la qualification intelligente des demandes à la gestion sécurisée du cycle de vie des données, incluant leur anonymisation et leur suppression conformes aux exigences RGPD.



Des résultats probants

Le déploiement de Sqalia BPA chez Tessi a produit les résultats suivants :



Réduction du temps de traitement de 33 jours à 7 heures de travail effectif ;

Respect systématique du délai légal de 30 jours ;

Taux d'erreur minimal validé par le DPO ;

Suppression automatique des données après traitement.



« Au-delà de la performance, c'est la fiabilité du processus qui nous satisfait pleinement. Notre approche basée sur l'IA nous permet d'atteindre un niveau de conformité optimal tout en libérant nos équipes pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. » souligne Amine Talbi, Directeur de conformité & DPO Groupe Tessi.



Une solution évolutive multi-usages



Si cette réussite dans la gestion des demandes RGPD démontre l'efficacité de Sqalia BPA, elle ne représente que la première étape de son déploiement. La plateforme s'adapte à de nombreux processus métier critiques : gestion documentaire, automatisation des workflows, traitement des données clients, ou encore optimisation des parcours utilisateurs.



« Cette application de Sqalia BPA démontre la justesse et la puissance de notre approche. En combinant IA générative, automatisation intelligente et expertise métier, nous permettons aux entreprises de transformer durablement leurs processus les plus complexes. Notre ambition est d'accompagner les organisations dans leur transformation digitale responsable, en plaçant l'humain au cœur de l'innovation. » déclare Emmanuelle Ertel, Directrice générale de la digital factory de Tessi.