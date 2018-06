The Planning Survey 18 : Jedox élu meilleur outil dans 22 catégories dans ses trois groupes de comparaison

Des avantages commerciaux clairs et une valeur ajoutée durable



L’enquête de cette année révèle que Jedox est le meilleur choix dans les catégories clés des trois groupes de comparaison, notamment pour sa capacité de self-service et sa valeur métier. Jedox arrive également en tête sur les KPIs suivants : rapport qualité-prix, recommandations, satisfaction produit, satisfaction client, facilité d’utilisation et expérience utilisateur au sein du groupe concernant les produits orientés BI.



Les personnes interrogées apprécient particulièrement la capacité de Jedox à fournir une approche unifiée qui combine diverses fonctionnalités de gestion de la performance dans un environnement unique offrant le confort d’utilisation associé à Excel. Grâce à la flexibilité et à la facilité d’utilisation de la plateforme, les utilisateurs métiers peuvent créer et déployer en toute autonomie des applications en libre-service sans avoir recours aux services IT. Pour les sociétés qui souhaitent accélérer la mise en œuvre de leurs projets de planification, Jedox met également à disposition ses applications pré-paramétrées et configurables depuis sa Marketplace.



Driver-based Planning



Jedox se distingue de ses concurrents par son approche « driver-based planning » dans les trois groupes étudiés, avec une première place parmi le groupe de comparaison « fournisseurs européens ». De nombreux clients utilisent la plateforme, qui intègre planification financière et opérationnelle, pour planifier et simuler la performance de l’entreprise au travers d’indicateurs clés. Dans un environnement où les opportunités comme les menaces peuvent apparaître très rapidement, la capacité de prédire et d’anticiper est devenue un sujet critique pour les entreprises.



Editeur leader d’une solution unique de planification et de simulation



“Grâce à ses excellentes évaluations dans les catégories les plus importantes, Jedox conforte son leadership avec sa plateforme innovante de pilotage de la performance,” explique Christian Fuchs, Vice-Président Senior & Responsable Analytique & Data Management Practice chez BARC. « Jedox apporte une valeur ajoutée immédiate pour une proportion d’utilisateurs supérieure à la moyenne par rapport à d’autres solutions de planification : réduction des ressources nécessaires pour la planification, amélioration de la satisfaction des collaborateurs, réduction de la complexité de la planification, intégration plus fluide des processus de planification avec les processus d’analyse et de reporting, et un alignement plus étroit des plans opérationnels avec la stratégie de l’entreprise. »



Révolutionner les processus de planification



« Nous travaillons dur pour aider nos clients à gagner toujours plus en efficacité, en réactivité et en agilité. Nous sommes ravis de voir que nos efforts sont payants au travers des excellents résultats de la dernière édition de The Planning Survey 18, » déclare Rolf Gegenmantel, Directeur Marketing et Produit chez Jedox. « De plus en plus d’entreprises mondiales utilisent notre plateforme Cloud évolutive qui leur permet de créer de façon flexible des modèles de planification financière complexes, le tout en un minimum de temps et de ressources. »