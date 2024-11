Thoma Bravo a signé un accord pour vendre une participation minoritaire significative de Qlik à une filiale détenue à 100 % par l'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)

Selon les termes de la transaction, Thoma Bravo resterait l'actionnaire majoritaire et effectuerait également un nouvel investissement en capital dans la société. Un consortium d'autres investisseurs devrait investir aux côtés de l'ADIA et de Thoma Bravo.



Cette transaction renforce le leadership de Qlik dans la fourniture de solutions d’IA concrètes par le biais d'une plateforme flexible et agnostique.



Pour Qlik, cet investissement marque un moment captivant dans l'évolution de l'IA, qui passe de l'engouement à la recherche de valeur réelle par l'entreprise. Cette décision montre que les investisseurs avisés vont au-delà des modèles de base ou des GPU ; ils s'intéressent à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, des données brutes aux informations exploitables.