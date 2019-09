Trifacta lève 100 millions de dollars pour soutenir sa croissance

Plusieurs investisseurs existants augmentent leur participation, notamment Accel Partners, Cathay Innovation, Google, Greylock Partners, Ignition Partners et Infosys.

Cet investissement permettra à l’entreprise d’accélérer son déploiement international, et de développer de nouveaux secteurs et de nouvelles gammes de produits. Telstra et NTT DOCOMO contribueront à accroître le succès auprès des clients en Asie-Pacifique et à pénétrer le marché des télécommunications. D'autres investisseurs stratégiques tels que BMW, Energy Impact Partners et ABN AMRO Digital Impact Fund assureront un succès plus large dans les secteurs de l'automobile, de l'énergie, des services publics et des banques.



" Dans le cadre de notre stratégie en matière de données, chez ABN AMRO, nous nous concentrons sur la recherche de solutions permettant à notre entreprise d'utiliser des techniques intelligentes pour nettoyer et préparer les données ", a déclaré Marcel Kramer, responsable de l'ingénierie informatique chez ABN AMRO. " Nous considérons Trifacta comme un outil clé qui réduit considérablement le temps et le coût d'affinage des données brutes. Cela nous aidera à favoriser une culture de collaboration des données qui accélère la création d'une nouvelle valeur, basée sur les données. "



Au cours de la dernière année, Trifacta a enregistré une forte croissance du nombre de ses clients. Plus de 10 000 organisations à travers le monde, telles que IQVIA, Visa, Autodesk, Kaiser Permanente, BNSF, PepsiCo, Stanley Black & Decker, Franklin Templeton, Sumitomo Banking Corporation, New York Life et The Commonwealth Bank of Australia, comptent sur Trifacta pour démocratiser la préparation de leurs données.



" Depuis une dizaine d'années, les entreprises s'efforcent d'être davantage axées sur les données, mais la plupart des organisations n'ont pas fait grand-chose pour permettre aux analystes de surmonter toutes les obstacles qui les empêchent de poser les questions les plus intéressantes, et d'y répondre ", explique Adam Wilson, PDG de Trifacta. " En automatisant les tâches complexes d'ingénierie de données et en permettant de simplifier l’usage libre-service de l’analyse de données, Trifacta s'assure que les organisations peuvent exploiter l'intelligence collective de leurs équipes et faire de chacun un « data héros » ».