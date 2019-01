Ventana Research classe Infor Birst parmi les leaders dans le cadre de son étude 2018 ‘Analytics and Business Intelligence Value Index’

Infor, l’un des principaux éditeurs d’applications métier sectorielles disponibles dans le Cloud et destinées aux grandes entreprises et aux PME, annonce que Ventana Research, une entreprise leader en matière de recherche et de conseils sur le secteur des technologies dédiées aux entreprises, vient de classer sa solution Birst parmi les leaders pour son TCO/ROI, sa fiabilité et ses capacités d’adaptabilité. Ce classement intervient dans le cadre de l’étude “Analytics and Business Intelligence Value Index” 2018 publiée le 17 décembre dernier par Ventana Research.



L’évaluation d’Infor par Ventana Research concerne la plateforme analytique et de Business Intelligence (BI) en réseau de Birst (plus précisément la version disponible depuis le 28 juillet dernier).



Brad Peters, ‘SVP et General Manager’ chez Birst, une entreprise du groupe Infor, affirme : « Nous pensons sincèrement que les résultats que nous avons obtenus dans le cadre de l'étude de Ventana Research reflètent la capacité unique et indéniable de la plateforme Birst à générer de la valeur plus rapidement que les solutions traditionnelles, à un coût total de possession moins élevé. Notre technologie d'automatisation intelligente et brevetée, ainsi que notre architecture cloud multi-tenant, permettent aux entreprises de concevoir, déployer et maintenir des solutions analytiques stratégiques à leur échelle, avec moins de ressources et de temps que les autres solutions du marché. »



D'après le rapport de Ventana Research, « la force de la solution Birst Enterprise réside dans ses capacités étendues ».



« L'architecture de Birst Enterprise prend en charge aussi bien les déploiements sur site que dans le cloud, alors que le modèle de données est conçu pour permettre d'accéder aux données provenant de diverses sources via une approche en réseau ou virtualisée », indique le rapport. « Les options de déploiement souples de la plateforme, ainsi que son intégration aux processus et applications métiers, permettent aux organisations d’intégrer des options analytiques au sein de différents secteurs d’activités ».



Toujours d’après ce rapport, « Birst Enterprise est conçue pour être intégrée facilement à toute infrastructure existante, ainsi qu'à d'autres applications ou processus métier ».



Le ‘Ventana Research Value Index for Analytics and Business Intelligence’ repose sur l'examen approfondi de 15 solutions de fournisseurs différents, au travers de sept catégories d'évaluation. Cinq de ces catégories évaluent la capacité des solutions à prendre en charge l'étendue et la profondeur des exigences métier en termes d'analyse (facilité d’utilisation, de gestion, fiabilité, capacités et adaptabilité), les deux autres portant quant à elles la crédibilité du fournisseur et le coût total de possession / retour sur investissement. Précisons que le ‘Value Index for Analytics and Business Intelligence 2018’ a pour objectif d’identifier les entreprises capables d’apporter le maximum de valeur sur la base d'une évaluation globale pondérée.



Birst est une plateforme cloud d'analyse et de BI, qui aide les entreprises à comprendre et à optimiser leurs processus métier complexes plus rapidement que les solutions traditionnelles. Conçue à partir de technologies d’automatisation et de machine learning brevetées, l’approche ‘BI en réseau’ de Birst relie les équipes et les applications d’une même entreprise via un réseau analytique fiable, fournissant ainsi des informations qui permettent une prise de décisions pertinente, sur la base d'une vue globale de l’ensemble des activités. Cette approche unique a aidé de grandes entreprises internationales à améliorer leur rentabilité, à réduire leurs coûts, à accroître leurs revenus et à transformer leur façon de travailler, le plus souvent en moins de 90 jours.