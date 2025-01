Wild Code School collabore avec La Poste pour former les Data Analysts de demain

Un dispositif innovant pour une reconversion réussie



Depuis 2021, La Poste a mis en place un dispositif de mobilité interne nommé « Itinéraire Balisé ». Ce programme permet aux collaborateurs d’évoluer vers de nouveaux métiers, en leur offrant une montée en compétences reconnue et sécurisée par des certifications professionnelles. Parmi ces métiers d’avenir, celui de Data Analyst s’impose comme un pilier essentiel de la transformation numérique du groupe.



Une formation intensive et pratique



Pour cette troisième promotion « Itinéraire Balisé Data Analyst » qui s’est déroulée du 25/03/2024 au 08/11/2024, La Poste a choisi de collaborer avec la Wild Code School, reconnue pour sa pédagogie innovante, son expertise dans le secteur de la tech, et ses plus de 8000 élèves formés depuis 10 ans.



Durant ces 15 semaines intensives, les 11 collaborateurs sélectionnés — provenant de divers horizons tels que les RH, le contrôle de gestion ou encore les fonctions commerciales — ont suivi un programme axé sur la collecte, le traitement et la modélisation des données. Ils ont également exploré des technologies clés comme Python, SQL, le Machine Learning et le Web Scraping, le tout jalonné de projets collaboratifs concrets en lien avec les besoins de La Poste.



Un partenariat couronné de succès



« La pédagogie par projet et l’accompagnement personnalisé proposés par Wild Code School ont été des facteurs déterminants dans le succès de cette promotion », souligne Valérie Louradour, directrice adjointe du développement professionnel du groupe La Poste. Objectif atteint : 100 % des participants ont obtenu leur certification Data Analyst, illustrant ainsi la pertinence et l’efficacité de ce partenariat.



Valérie Louradour explique : « Nos futurs Data Analysts joueront un rôle clé dans la transformation digitale du Groupe La Poste. Cette formation vise à sécuriser leur évolution professionnelle en leur permettant d’acquérir les compétences opérationnelles essentielles pour cette fonction. Ce projet reflète également notre engagement envers la reconversion en interne, qui constitue à la fois un axe stratégique pour l’entreprise et une opportunité unique pour nos collaborateurs de redéfinir leur avenir professionnel au sein du groupe. »



Olivier Fécherolle, CEO de la Wild Code School, déclare :



« Nous sommes fiers d’accompagner La Poste dans sa stratégie de transformation digitale. Ce partenariat illustre parfaitement la force d’une approche hybride combinant formation intensive et immersion pratique, qui répond aux besoins actuels des entreprises confrontées à des mutations profondes. Mais surtout, nous avons à cœur de soutenir ces hommes et ces femmes dans leur transition vers un nouveau métier, en leur donnant les moyens de construire un avenir professionnel porteur de sens et d’impact.»



Une dynamique appelée à se poursuivre



Forte de ce succès, La Poste confirme le déploiement d’une nouvelle promotion en 2025. Cette initiative, déjà validée, illustre la volonté du groupe de faire de la reconversion interne et de l’innovation des piliers centraux de sa stratégie RH.