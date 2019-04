agileDSS devient membre d’IVADO

IVADO a pour mission de contribuer à l’avancement des connaissances, former une nouvelle génération de scientifiques des données et contribuer activement au développement d’une filière économique autour de l’exploitation des données massives pour la prise de décision, en développant des partenariats structurants avec les milieux industriels, administratifs, sociaux et universitaires de Montréal et du Québec dans le domaine de la valorisation des données.



“Accompagner nos clients à adresser les enjeux concrets liés à la transformation numérique est notre priorité. Dans cette optique, ce partenariat devient un élément central de notre stratégie, démontrant notre engagement à être et demeurer pertinent dans les sphères de la science de la donnée et surtout, de le faire en livrant des solutions complètes et intégrées pour les organisations”– Alexandre Langlois, Associé, agileDSS.

Grâce à ce partenariat, agileDSS pourra affiner son expertise et son offre en science de données en développant des relations fructueuses entre les experts de classe mondiale et les décideurs, scientifiques et autres membres de la communauté d’intérêts dans le secteur de l’optimisation et des sciences des données.

En plus des bénéfices directs découlant des projets de recherche, des offres de formation et des innovations technologiques, ce partenariat permettra également à agileDSS de bénéficier :

+ D’une solide capacité d’attraction des meilleurs candidats étudiants ;

+ De formations novatrices avec et pour des professionnels, en partenariat avec l’industrie et la communauté du « Big Data » ;

+ De partenariats de recherche stratégique accrus au sein de réseaux et consortiums majeurs ;

+ D’interactions amplifiées avec l’industrie et la communauté montréalaise en valorisation des données massives accélérant le transfert d’innovations vers la société.



“Notre collaboration avec agileDSS va accélérer les efforts déployés pour améliorer l’offre de services aux organisations qui souhaitent innover à l’aide des données. Nous sommes heureux de nous associer à une entreprise qui s’est engagée à les aider dans cette transition vers le numérique tout en reconnaissant l’importance de l’expérience humaine au sein de cette transition” – Gilles Savard, directeur général, IVADO.