l'IA ACADEMIE lance son activité de conseil en Intelligence Artificielle

Amener les entreprises à intégrer l'Intelligence Artificielle et ses applications concrètes



Grâce à son activité de formation et de conférence auprès de plus de 500 managers, l'IA ACADEMIE a pu faire un état des lieux de l'utilisation de l'Intelligence Artificielle en France. Cela l'a amené à faire un double constat. L'intelligence artificielle commence à arriver de manière concrète dans l'entreprise. Mais dans la majorité des cas, cela se fait sous forme de projets épars plutôt qu'avec une approche globale.

Forte de cette conviction, l'IA ACADEMIE encourage les entreprises à aller plus loin et à ne pas concentrer l'IA dans un service de spécialistes isolés dans l'entreprise.

« 45 % des entreprises françaises perçoivent l'intégration de l'IA comme une prise de risque. Depuis deux ans, l'IA ACADEMIE aide les entreprises à vaincre la méfiance que l'intelligence artificielle suscite lorsqu'on ne la connait pas. Dans nos interventions auprès des entreprises, nous veillons à faire passer un maximum de connaissances et cela a un double effet. D'une part cela familiarise nos clients avec l'IA et d'autre part cela les rend plus créatifs. Nous leur apprenons à identifier les cas d'usage pour lesquels l'apport de l'IA est significatif et leur donnons les règles essentielles pour les implanter avec succès. », explique Dominique Monera, fondateur de l'IA ACADEMIE.

Le centre de formation dispose ainsi de plus de 100 applications mondiales détaillées dans tous les secteurs d'activité (grande distribution, transports, industrie, banque, assurance, audiovisuel, santé) et de nombreux métiers (marketing, vente, juridique, comptabilité, risques, maintenance, finance, logistique, RH).



La méthodologie conseil de l'IA ACADEMIE



Du conseil à l'intégration et l'implémentation de projets d'intelligence artificielle, l'IA ACADEMIE propose une approche volontairement pragmatique. Notre méthodologie commence par l'acculturation des équipes métiers non spécialistes de l'IA à travers des sessions de formation adaptées aux agendas des managers.

Puis en collaboration avec les équipes, nous recensons les cas d'usage à forte valeur ajoutée. Nous sommes particulièrement vigilants à n'utiliser que l'indispensable d'une part en matière de données et de leurs mises à jour et d'autre part pour le développement et le fonctionnement des algorithmes.

Nous pouvons également accompagner les entreprises dans la mise en œuvre en structurant une équipe projet impliquant techniciens et managers métiers. A travers nos partenariats, nous possédons un réseau de consultants expérimentés, de techniciens experts de la data et des algorithmes et de formateurs en IA que nous pouvons mobiliser pour des missions d'envergure.