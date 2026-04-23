Agence Spatiale Européenne : Une exploitation souveraine et autonome des données avec Suadeo

Alors que l’économie spatiale mondiale pourrait atteindre 1 800 milliards de dollars d’ici 2035, les missions se multiplient et la concurrence s’intensifie. Dans ce contexte, la donnée devient un enjeu stratégique : sa collecte, sa gestion et son exploitation conditionnent directement l’efficacité de la coordination autour des missions spatiales, la qualité des analyses et la sécurité des opérations.



Une Data factory au service des équipes support, administratives et des partenaires

L’Agence Spatiale Européenne gère des centaines de téraoctets de données, issues de ses missions opérationnelles et ses services administratifs. Ces informations couvrent trois principaux domaines :



- Les données de pilotage métier et indicateurs stratégiques

- Les données transverses, RH, logistique, IT

- Les flux automatisés avec les partenaires et fournisseurs.



Toutes ces données sont centralisées dans la Data Factory, un levier stratégique pour moderniser le pilotage de l’ESA par la donnée. Son rôle est de fournir aux équipes internes et externes un accès immédiat et fiable aux données consolidées, garantissant la cohérence et la single source of truth, et offrant la capacité à générer des cas d’usage à impact.



En faisant le choix de la plateforme data de Suadeo, la Data Factory de l’ESA a misé sur la couverture complète et unifiée du cycle de la donnée dans une plateforme souveraine, l’accès aux données en temps réel, et l’autonomisation des équipes Métiers dans l’usage de ces données.



Souveraineté européenne et sécurité maximales

Une grande partie des données de l’ESA sont hautement sensibles et exigent une gouvernance stricte et une infrastructure souveraine. L’Agence s’appuie désormais sur la plateforme data de Suadeo pour :

• se connecter à d’innombrables sources de données hétérogènes et croiser massivement ces jeux de données,

• garantir et administrer qualité, traçabilité, sécurité et gouvernance tout au long du cycle de la donnée,

• fournir un usage en temps réel grâce à un système de Lakehouse performant

• tout en préservant l’indépendance et la souveraineté dans un environnement on-premise.



Des métiers autonomes et plus performants

La data factory de l’ESA occupe un rôle transversal au sein de l’organisation : elle travaille directement avec les équipes métiers. L’un de ses enjeux était de transformer les processus métiers et limiter la prolifération des outils.



En s’appuyant sur la plateforme Data de Suadeo, la Data Factory de l’ESA a pu évoluer vers un modèle d’analyse, de dataviz, de reporting et de cartographie digitale dynamique et temps réel et déployer des applications métiers data-driven pour faciliter la prise de décision ; le tout assister par l’IA tout au long du processus d’utilisation de la donnée.



L’approche « self data analytics » étant l’une des particularités de Suadeo, les métiers de l’ESA gagnent en autonomie pour explorer, visualiser et exploiter leurs données en toute autonomie tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité.



Grâce à cette collaboration, la Data Factory de l’ESA transforme une gestion de l’information fragmentée et dépendante en un véritable moteur de décision en temps réel, alliant souveraineté, performance et autonomie.



Bernhard Isemann, Directeur de la Data Factory à l’ESA, témoigne : « La plateforme de Suadeo nous permet de sécuriser et exploiter nos données en temps réel. Nous gagnons en cohérence, en rapidité et en autonomie pour soutenir le pilotage métier, notamment administratif, RH ou encore financier, sur l’ensemble de nos agences à travers l’Europe et vis-à-vis de nos partenaires. »



François Margottin, Responsable des services applicatifs de l’ESA ajoute : « Nous avons fait le choix ambitieux de remplacer nos outils historiques pour offrir une solution unifiée, européenne, et déployable on-premise pour sécuriser les données de bout en bout, tout en donnant plus de puissance aux métiers grâce au self-BI. »



De son côté, Mohamed Bendjebbour, Responsable R&D de Suadeo, précise : « Ce projet illustre la puissance d’une gouvernance des données totalement maîtrisée. Nous avons mis en place un environnement capable d’allier performance technologique, conformité aux standards les plus exigeants et autonomie des utilisateurs. »