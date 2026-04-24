Suadeo déploie des agents IA on-premise à chaque étape du cycle de la donnée

Suadeo fait le choix d’une approche radicalement différente : une connexion permanente entre IA, Data temps réel, Gouvernance et Métier. Présente nativement dans sa plateforme data, à chaque étape du cycle de la donnée, l’IA devient un assistant expert continu, qui comprend l’entreprise dans toute sa complexité : historique, processus, stratégie, et métiers. Chaque utilisateur est augmenté au quotidien par un assistant expert de l’entreprise dans toutes ses dimensions.



Entre silos data et IA fragmentée : un modèle à réinventer



Dans de nombreuses organisations, l’usage de l’IA reste encore expérimental ou fragmenté. Si les modèles permettent d’obtenir rapidement des réponses, leur intégration fluide, sécurisée et cohérente dans les outils métiers reste largement à construire.



En parallèle, les architectures data demeurent souvent complexes et silotées, générant problèmes de gouvernance et perte de qualité. Conséquence : les équipes consacrent encore une part importante de leur temps à préparer la donnée, au détriment de son exploitation.



Suadeo adresse ces enjeux avec une plateforme data unifiée, couvrant nativement l’ensemble du cycle de vie de la donnée, dans laquelle l’intelligence artificielle comprend les processus organisationnels, maîtrise les flux et la gouvernance des données, et s’inscrit dans les usages Métiers réels. L’IA ne se contente pas de répondre à une question : elle structure, éclaire et sécurise l’ensemble du processus de décision.



Une IA distribuée et contextualisée, connectée à toute la chaine de valeur data et aux usages métiers



Plutôt qu’un modèle IA générique, Suadeo déploie dans chaque brique de la plateforme plusieurs agents IA, chacun avec un profil propre, qui opèrent de manière coordonnée.



Interconnectés aux règles de sécurité, de qualité et de gouvernance du patrimoine data, ces assistants IA couvrent nativement tout le cycle de vie des données, tout en garantissant sécurité et conformité des usages : reporting, dashboard, cartographie, data catalogue, ETL et pipelines, couche de virtualisation et data model, connecteurs aux sources de données.



Résultat : l’IA s’inscrit dans les usages quotidiens, au plus près de l’organisation et de la réalité des équipes. Ces assistants IA permettent par exemple :



analyse et interprétation des données dans leur contexte

génération instantanée de tableaux de bord et de rapports avec des données actualisées

détection d’anomalies, tendances et signaux faibles

recommandations d’actions contextualisées

diffusion de messages ou alertes (IoT, sms, mail…)

En complément, un assistant conversationnel transverse et natif, accessible dès la page d’accueil, permet d’interagir avec l’ensemble du système.



Chaque analyse prend en compte l’ensemble des paramètres de l’organisation, et pas uniquement une requête isolé : ensemble du patrimoine data, règles de gestion et de gouvernance, modèles de données et transformation, processus organisationnels, usages et objectifs métiers. L’IA n’est plus un outil, mais un profil métier qui assiste et augmente l’utilisateur dans son travail quotidien.



Une IA au service de la décision, pas en substitution



Avec cette approche, l’IA devient un compagnon de travail, présent en continu aux côtés des équipes Métiers, pour éclairer leurs décisions, sans s’y substituer.



Les agents IA maîtrisent la complexité du système, mais ne remplacent pas la décision humaine. Ils apportent la puissance d’analyse, la capacité de croisement, la maitrise de la chaine des usages à l’échelle de l’organisation, et la rigueur du traitement des données, tandis que l’arbitrage final reste du ressort des utilisateurs métiers et de leurs intuitions. La performance naît de cette complémentarité entre intelligence artificielle et intelligence métier.



Ce n’est pas une IA ajoutée à la data : c’est une IA conçue pour augmenter les compétences des métiers et faire fonctionner l’organisation de manière plus efficace, à partir de la data.



Souveraineté et sécurité au cœur de la plateforme



La plateforme data & IA de Suadeo repose sur des technologies Kubernetes, Data Mesh et sur un système VLMM (Very Large Multimodal Model) développé par l’éditeur, également compatible avec les principaux modèles du marché respectant les normes européennes.



Déployés on-premise, les agents IA interagissent exclusivement en local, avec la plateforme data et au travers des métadonnées, évitant ainsi les effets d’hallucination, tout en garantissant les traitements de masse et le contrôle total des usages.



Cette approche permet de traiter des données sensibles, y compris classifiées « Diffusion Restreinte », tout en assurant gouvernance, traçabilité et conformité réglementaire.



« On libère enfin l’utilisateur grâce à des profils IA présents nativement à tous les niveaux de la plateforme data. Il ne s’agit pas d’ « agents » au sens technique du terme, mais de véritables « profils » IA, orientés métier, qui accompagnent l’utilisateur sur l’ensemble du cycle de vie de la donnée pour l’aider dans ses usages. Ils interrogent des millions de lignes en temps réel, croisent des sources hétérogènes, expliquent les indicateurs, proposent des hypothèses et déclenchent des analyses ou des actions, assurent la sécurité des données et de leurs usages. Tout ça, sans sortir de l’environnement métier et dans le respect des règles de gouvernance. Ils n’ont pas vocation à remplacer pas l’humain, mais à l’augmenter. » Azzeddine Bendjebbour, Président de Suadeo