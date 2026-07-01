Akeneo accompagne Rossignol dans la structuration de ses données produits pour accélérer sa croissance internationale

Akeneo, leader mondial de l'expérience produit (PXM), annonce sa collaboration avec le Groupe Rossignol, acteur historique des sports de montagne présent dans plus de 50 pays.



Le groupe français dispose aujourd’hui d’un portefeuille élargi de marques emblématiques du sport (Rossignol, Dynastar, Lange, Look et Risport), et propose un catalogue de gammes techniques et lifestyle, allant du ski alpin au vélo en passant par les chaussures et le trail. Ainsi, le Groupe Rossignol gère quotidiennement un volume important de références produits, aux déclinaisons multiples.



Face à la complexité croissante de l’ensemble de ses gammes, à la diversification de ses canaux de vente et à ses ambitions à l’international, le Groupe Rossignol avait un besoin impératif de centralisation de l’ensemble de ses données produits, au sein d’une plateforme unique. Pour répondre à cet enjeu, les équipes ont déployé Akeneo Product Cloud, afin de proposer une gestion structurée et unifiée des données produits. Accompagnées par l’intégrateur Decade, elles ont ainsi posé les bases d’un référentiel centralisé, plus fiable et complètement évolutif au gré des phases de développement du Groupe.



Un projet structurant aux bénéfices immédiats



Le déploiement d'Akeneo Product Cloud a été conduit avec le souci de s'intégrer dans un système d'information existant et complexe. Le projet a reposé sur un cadrage initial approfondi, permettant d’aligner les enjeux métiers et techniques, ainsi que sur la mise en place d’une gouvernance des données produits dans la durée. Le Groupe Rossignol a donc pris le temps d'analyser son architecture, d'identifier les dépendances critiques et d'assainir certains systèmes en amont.



Et les résultats sont déjà mesurables. Grâce à la centralisation des données produits, les informations gagnent en cohérence. Ainsi, les délais de publication ont été drastiquement réduits : certaines mises à jour de produits, qui nécessitaient auparavant une journée entière, sont désormais réalisées en une heure. Les équipes métiers gagnent en autonomie et en productivité, s'appuyant sur un référentiel devenu une source de vérité unique et partagée dans l’intégralité du Groupe. Par ailleurs, les échanges avec les partenaires et distributeurs B2B sont désormais simplifiés grâce à une meilleure structuration des informations produits.



Un socle solide, permettant le développement de nouveaux projets à l'avenir



Fort de ce premier succès, Rossignol envisage d'aller plus loin dans l'exploitation de la plateforme. Le groupe prévoit de renforcer le pilotage de la qualité des données produits grâce à des indicateurs de complétude plus avancés, et explore de nouveaux usages tels qu'Akeneo Activation, le digital showroom ou encore l'alignement entre données produits et assets visuels. « Akeneo ne s'est pas limité au cahier des charges initial : la plateforme laisse aujourd'hui libre cours à l'imagination pour envisager de futurs cas d'usage », explique Clément Aumand, Product Data Manager du Groupe Rossignol.



“Nous sommes fiers d'accompagner le groupe Rossignol dans sa transformation data et d’être l'un des maillons de la croissance internationale d'une maison française historique. Cette collaboration témoigne de notre mission chez Akeneo : permettre aux marques de libérer le plein potentiel de leurs données produits pour accélérer leur développement” salue Romain Fouache, CEO d’Akeneo.



L'intelligence artificielle fait également partie des chantiers étudiés par le groupe Rossignol. Le groupe réfléchit à développer des cas d’usage ciblés, notamment pour automatiser certaines logiques complexes liées aux produits et renforcer l'efficacité des équipes métier.