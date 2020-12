Amadeus étend son partenariat avec Couchbase pour permettre à ses clients de s'adapter de façon dynamique à l'évolution de la demande de voyages

Ayant une réelle envie de voyager à nouveau, les voyageurs recommencent peu à peu à rechercher des vols et des hôtels à réserver. Mais les acteurs du voyage sont confrontés à de nouveaux défis dans un monde où la performance, la flexibilité des opérations et la personnalisation des services prennent une nouvelle dimension et permettent de rester dans la course.



C'est pourquoi, Amadeus étend son partenariat avec Couchbase, créateur d'une robuste base de données multi-cloud NoSQL. Ce nouvel accord pluriannuel permettra à Amadeus d'utiliser Couchbase pour adapter de façon dynamique ses niveaux de service et continuer à déployer rapidement ses applications. La base de données polyvalente et data-agnostic Couchbase est déjà utilisée par différentes applications Amadeus de recherche, shopping et merchandising pour ses clients de compagnies aériennes et hôtels, ainsi que par Traveler-DNA (anciennement customer experience management) – et d'autres fonctions vont suivre pour répondre à l'évolution des besoins de l'industrie.



Le développement de l'utilisation de Couchbase s'inscrit dans la stratégie d'Amadeus consistant à s'appuyer sur le cloud et à développer de nouvelles applications pour accompagner l'industrie. Les fonctionnalités de Couchbase comme l'intégration avec Kubernetes constituent un élément important de cette stratégie, ainsi que sa facilité d'utilisation par les développeurs, associée à l'agilité et l'évolutivité nécessaires pour accélérer la mise en œuvre des solutions.



Résultat, les développeurs Amadeus ont rapidement adopté Couchbase, et ont constaté une baisse significative du time-to-market grâce à la réduction des problèmes de friction des données et à une intégration facilitée avec les partenaires tiers. Cela correspond parfaitement à l'approche de la plate-forme Amadeus, qui permet aux ingénieurs de résoudre rapidement et efficacement un nombre croissant de problèmes complexes. Au final, ce partenariat ouvre la voie à des solutions innovantes offrant une plus grande personnalisation, ce qui est un besoin essentiel dans le contexte actuel.



« Soutenir la reprise de l'industrie du voyage est notre objectif prioritaire. Nous sommes actuellement dans un environnement très complexe, où l'industrie doit réagir rapidement à l'évolution des besoins et des demandes des voyageurs. La capacité à développer rapidement de nouvelles applications et fonctionnalités de voyage, tout en garantissant que celles que nos clients utilisent déjà continuent à fonctionner au plus haut niveau d'efficacité, est essentielle. Grâce à la base de données Couchbase, il est beaucoup plus simple pour nos ingénieurs de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux : résoudre les problèmes de nos clients, tout en renforçant la collaboration avec les partenaires et les développeurs. Cette collaboration renforcée nous permettra d'offrir à nos clients le niveau de performances, de flexibilité, de fiabilité et l'orientation voyageur dont ils ont besoin, et nous permettra également d'innover plus librement dans des domaines clés tels que le merchandising, le NDC ou la fidélisation. » Sylvain Roy, SVP, Technology Platforms & Engineering • Amadeus



« La façon dont Amadeus, l'un de nos clients les plus importants, a utilisé notre technologie est vraiment impressionnante. Amadeus a construit une plate-forme véritablement évolutive qui leur permet d'ajuster dynamiquement les niveaux de services en fonction des besoins et de mener à bien simultanément de futures innovations alignées sur leurs initiatives de transformation numérique. Nous sommes fiers de notre partenariat avec Amadeus et du rôle que nous avons pu jouer pour les aider à offrir à leurs clients des expériences agréables dans des circonstances en constante évolution. Nous sommes impatients de les aider à relancer l'industrie du voyage » Matt Cain, Président et CEO • Couchbase