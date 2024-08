Amplitude réalise un CA de 73,3 millions de dollar au 2ème trimestre 2024

Amplitude, Inc. (Nasdaq : AMPL), leader des solutions d’analyse digitale web et mobile (product analytics), annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour son deuxième trimestre clos le 30 juin 2024 :



● Le chiffre d'affaires annuel récurrent s'élève à 290 millions de dollars, en hausse de 8 % par rapport à l'année précédente



● Avec un chiffre d'affaires de 73,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2024, Amplitude enregistre une hausse de 8 % par rapport à l'année précédente



L’expérience digitale, clé de voûte du dynamisme des entreprises



Désormais de plain-pied dans l’ère de la data et alors que les produits digitaux (sites web, applis mobiles, etc …) connaissent une croissance exponentielle, les entreprises sont en quête permanente des meilleurs outils et solutions au service de l’expérience digitale qu’ils proposent à leurs clients. C’est dans ce contexte qu’Amplitude, leader du product analytics, met à disposition des organisations une plateforme permettant d’optimiser les performances des produits digitaux. A l’issue de son deuxième trimestre, Amplitude annonce ce jour avoir réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 73,3 millions de dollars (+8% par rapport à 2023), ainsi qu’un chiffre d’affaires annuel récurrent de 290 millions de dollars (+8% par rapport à 2023).



Cette croissance dynamique s’illustre également par le nombre d’utilisateurs payants de la plateforme qui a augmenté de 38 % d'une année sur l'autre pour atteindre 3 224. Par ailleurs, le nombre de clients représentant 100 000 dollars ou plus d'ARR au deuxième trimestre est passé à 547, soit une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente.



« Aujourd'hui, les entreprises doivent majoritairement leur succès à la réussite de l’expérience digitale qu’elles proposent », déclare Spenser Skates, PDG et cofondateur d'Amplitude. « Comprendre ses clients est la clé pour construire de meilleures expériences, et c'est pourquoi les entreprises de presque tous les secteurs d'activité font confiance à Amplitude. Notre approche de la plateforme est différenciée, nos utilisateurs trouvent rapidement de la valeur, et nous n'avons jamais été aussi bien positionnés pour rester leader sur le marché à long terme. »



Amplitude boosté par la reconnaissance du marché et les bons choix technologiques



Amplitude, qui doit en partie son succès, à sa capacité à anticiper les évolutions technologiques majeures, s’est d’ailleurs démarqué depuis le début de l’année grâce :



● Au lancement de l'offre native Snowflake d'Amplitude, permettant aux entreprises d'exploiter les capacités d'analyse de produits d'Amplitude sans que leurs données ne quittent Snowflake.



● A l’annonce d'intégrations nouvelles et étendues avec Contentful, Hubspot, WordPress, Movable Ink, Humanic et unitQ, qui permettent aux entreprises de mieux comprendre le comportement de leurs clients et de créer de meilleures expériences.



● A l’introduction de la mutabilité des données pour maintenir les données synchronisées avec l'entrepôt de données d'une entreprise, et la gestion des accès aux données (DAC) pour contrôler en toute confiance qui voit quoi dans Amplitude.



Fort de ces nouveautés et de sa belle croissance, Amplitude projette d’ores et déjà de réaliser un chiffre d’affaires situé entre 73.5 et 74.5 millions de dollars au troisième trimestre 2024 ainsi qu’un chiffre d’affaires annuel estimé entre 294.5 et 296.5 millions de dollars.