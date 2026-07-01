Fabien Petiau nommé Vice-Président France de Cloudera

Cloudera, la seule plateforme hybride de données, d’analyse et d’IA qui intègre l’IA aux données, où qu’elles se trouvent , annonce la nomination de Fabien Petiau au poste de Vice President France.



À ce titre, Fabien Petiau aura pour mission d’accélérer le développement de Cloudera sur le marché français, d’accompagner les grandes organisations dans leurs projets de transformation autour de la donnée et de l’intelligence artificielle, et de renforcer les relations avec les clients et partenaires stratégiques de l’entreprise. Sa nomination intervient alors que les entreprises et les administrations françaises cherchent à déployer l’IA privée à grande échelle, en gardant la maîtrise de leurs données, de leurs modèles et de leur inférence dans des environnements hybrides et souverains.





Reconnu pour sa capacité à développer des marchés, construire des équipes performantes et accélérer la croissance, Fabien Petiau a accompagné plusieurs entreprises technologiques dans leurs phases d’expansion en France et en Europe.





Il débute sa carrière chez Xerox avant de rejoindre plusieurs acteurs majeurs du logiciel d’entreprise. Il participe notamment au développement de ServiceNow en France durant sa phase d’hypercroissance, puis pilote le lancement et l’expansion d’OutSystems sur le marché français. Plus récemment, il occupait les fonctions de Country Manager France, Belux et Maghreb chez Checkmarx, leader mondial de la sécurité applicative, où il a contribué à renforcer significativement la présence de l’entreprise auprès des grandes organisations publiques et privées.





« Je suis particulièrement enthousiaste à l’idée de rejoindre Cloudera à un moment où la maîtrise des données, la gouvernance, l’intelligence artificielle et la souveraineté numérique deviennent des enjeux stratégiques pour les entreprises et les administrations françaises », déclare Fabien Petiau. « La capacité unique de Cloudera à permettre aux organisations de valoriser leurs données et de déployer l’IA dans des environnements hybrides, tout en conservant contrôle, sécurité et gouvernance, constitue un avantage différenciant majeur. »





« L’arrivée de Fabien constitue un atout majeur pour notre développement en France », déclare Yari Franzini, Regional Vice President South EMEA de Cloudera. « Son expérience reconnue dans la construction d’équipes performantes, sa connaissance approfondie du marché français et sa capacité à accompagner les grandes transformations technologiques seront des leviers importants pour soutenir notre croissance. »





Seule plateforme hybride de données, d’analyse et d’IA à faire converger les clouds publics, les datacenters et l’edge sur une fondation open source éprouvée, Cloudera permet aux organisations d’apporter l’IA à leurs données, où qu’elles se trouvent, en toute sécurité, sous gouvernance et en préservant leur souveraineté. Cette nomination s’inscrit dans la volonté de Cloudera de renforcer sa présence en France, où les enjeux liés à l’intelligence artificielle, à la souveraineté des données et aux architectures hybrides connaissent une accélération sans précédent.