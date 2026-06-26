Anaplan lance Agentic Enterprise, une nouvelle génération d’agents IA fondés sur la planification déterministe

Dans l’environnement économique complexe actuel, l’avantage concurrentiel repose sur la capacité à anticiper les évolutions du marché, à en modéliser les impacts et à agir avec discernement. Pourtant, l’agilité des entreprises reste freinée par des tâches chronophages comme l’analyse de données et par des processus hérités qui entretiennent des systèmes cloisonnés, des données fragmentées et des opérations métier déconnectées. Seule une IA réellement intégrée à l’ensemble de l’entreprise, fondée sur une connaissance métier qui donne aux agents le contexte nécessaire à leur efficacité, peut briser ce cercle vicieux. Ce type d’IA ouvre la voie à une refonte du paradigme actuel, au profit de coûts réduits et d’une croissance durable.



C’est dans cet esprit qu’Anaplan, leader mondial des solutions de planification de scénarios et d’analyse pilotées par l’IA, annonce aujourd’hui Agentic Enterprise, un modèle opérationnel qui combine IA générative et planification déterministe afin de permettre des décisions plus fiables, plus traçables et plus efficaces à grande échelle.



L’Agentic Enterprise d’Anaplan est un modèle opérationnel intégré qui réinvente les grandes fonctions métier en s’appuyant sur des agents IA pour piloter les opérations, libérant les collaborateurs pour se consacrer à la prise de décision stratégique. Ce modèle repose sur un socle computationnel et data partagé, qui constitue une référence commune et traçable à l’échelle de l’organisation. Anaplan bénéficie d’un positionnement singulier pour délivrer l’Agentic Enterprise :



• Implantée dans toutes les grandes fonctions de l’organisation (de la finance à la supply chain, en passant par les ressources humaines et les ventes), l’entreprise détient une connaissance métier approfondie qui donne aux agents IA le contexte indispensable à leur efficacité ;



• Intègre des données en temps réel depuis n’importe quelle source d’entreprise (systèmes d’enregistrement, data lakes/entrepôts de données, etc.) et exploite l’IA pour générer des scénarios prospectifs en vue d’une prise de décision optimisée ;



• Combine la puissance conversationnelle d’un LLM avec sa plateforme déterministe, pour des réponses fiables et traçables, ancrées dans les données d’entreprise et la logique métier ;



• Répond au coût prohibitif de l’utilisation d’un LLM comme moteur de calcul : Anaplan constitue un cœur computationnel exceptionnellement économique, qui supprime le surcoût en tokens de l’IA grâce à sa précision, sa vitesse et sa capacité à passer à l’échelle.



Anaplan va déployer un portefeuille agentique couvrant la finance, la supply chain, les ventes et les ressources humaines. Dans un premier temps, l’entreprise se concentre sur la livraison d’un ensemble complet d’agents à destination de la direction financière, attendus pour octobre. Ces agents couvriront les principales fonctions de la direction financière, notamment la FP&A (planification et analyse financières), la trésorerie, les opérations financières, les achats, le contrôle de gestion, la fiscalité, l’audit, les systèmes, la gestion des risques, les relations investisseurs et le développement corporate, grâce à des capacités d’automatisation, d’assistance augmentée et de conseil. L’Agentic Enterprise d’Anaplan conjugue le meilleur de l’humain et des agents, permettant aux entreprises de réduire leurs coûts d’exploitation tout en gagnant en efficacité et en performance.



L’expertise approfondie de l’entreprise dans ses domaines clés est renforcée par l’appui de directeurs financiers issus de grandes entreprises du Fortune 1000, qui agissent en tant que partenaires de co-développement agentique. Ces dirigeants contribuent activement à façonner la vision agentique d’Anaplan en apportant des orientations stratégiques, des besoins métiers concrets issus du terrain ainsi que des retours d’expérience réguliers, afin de garantir que les agents financiers de l’entreprise répondent aux besoins complexes des organisations modernes.



Anaplan prévoit de proposer d’ici la fin de l’année des suites complètes d’agents spécialisés par domaine et fondés sur les compétences, couvrant la supply chain, les ressources humaines et les ventes. « Le framework agentique d’Anaplan, ses capacités et sa vision globale sont particulièrement impressionnants et devraient répondre à plusieurs besoins clés de nos clients. L’entreprise est idéalement positionnée pour aider les organisations à repenser le fonctionnement de leurs fonctions métier essentielles, en améliorant à la fois leur efficacité et leur performance », souligne Ed Majors, Global Anaplan Lead Alliance Partner chez Deloitte.



Le framework Agentic Enterprise repose sur la plateforme d’Anaplan, conçue pour s’intégrer facilement dans les environnements technologiques des entreprises. « Nous sommes déterminés à maintenir un écosystème ouvert, couvrant les hyperscalers, les LLM, les couches de données cloud et les frameworks agentiques en constante évolution. », ajoute Adam Thier, Chief Product and Technology Officer d’Anaplan.



L’Agentic Enterprise d’Anaplan est déployé sur Amazon Bedrock, permettant aux organisations d’intégrer l’IA au cœur de leurs fonctions métier essentielles, avec la fiabilité, la sécurité et les performances attendues par les clients professionnels. Ce déploiement s’inscrit dans le cadre d’une collaboration renforcée entre Anaplan et AWS, visant à générer un impact mesurable de l'IA à grande échelle.