Arthur Souletie nommé DG de Veltys (groupe Kéa)

Une évolution après l’intégration au groupe Kéa



Cette évolution de gouvernance fait suite à l’acquisition de Veltys par Kéa, cabinet français de conseil en stratégie auprès des directions générales en septembre 2024. Philippe Février a pris le rôle de Senior Partner Groupe au sein du groupe Kéa et conserve la présidence de Veltys.

Arthur Souletie, actuellement associé de Veltys, en charge du pôle Public, de la Santé et de l’Énergie, prend officiellement ses nouvelles fonctions en janvier 2026.



Un parcours aux racines académiques solides



Arthur Souletie (37 ans), économiste, franchit une nouvelle étape en prenant la direction générale de Veltys, dans la continuité d’un parcours où se répondent exigence académique, engagement pour l’intérêt général et goût des transformations concrètes par la donnée. Cette évolution s’inscrit logiquement dans son rôle de leader de missions complexes à l’interface entre santé, énergie, data et stratégie.​



Ancien élève de l’ENS Cachan et diplômé de l’ENSAE, Arthur Souletie a mené une thèse d’économétrie appliquée à la Paris School of Economics, centrée sur des enjeux de santé. Cette formation d’excellence lui a donné un socle rare en économie, statistiques et modélisation, qu’il mobilise depuis pour éclairer des décisions stratégiques de haut niveau.​



Engagement initial pour les politiques publiques



Avant le conseil en stratégie, Arthur a passé quatre ans à la Direction Générale du Trésor sur des missions d’évaluation et de conseil en politiques publiques, d’abord sur la dépense publique, puis sur les questions énergétiques. Cette expérience au cœur de l’État a forgé sa capacité à manier des enjeux macroéconomiques, réglementaires et budgétaires, en lien direct avec l’intérêt général.​



Arthur Souletie a ensuite rejoint Veltys en 2018, où il devient associé en 2021 et prend la responsabilité des sujets Santé & Énergie. Il y pilote des missions de transformation fondées sur l’analyse fine des données comme le programme ORFEH pour améliorer et optimiser le recouvrement patient dans les établissements de santé mené dans une trentaine d’établissements de santé, mène des travaux pour des ARS, la DGOS ou l’Assurance maladie, œuvre pour la création de standards de données de santé au sein du Health Data Hub et dirige des projets de modélisation et d’évaluation d’innovations organisationnelles (Article 51, Maison des Femmes).​ Il pilote également des missions de prévisions et de modélisation dans le domaine de l’énergie, pour des acteurs français (EDF, ENEDIS) et internationaux (Agence Internationale de l’Energie).



De Partner à directeur général



Sa nomination en tant que directeur général prolonge ce mouvement : il porte désormais la vision, le développement et l’impact du cabinet, en orchestrant autant la dynamique commerciale, la culture de mission au service de la transformation responsable que les synergies avec le groupe Kéa. Il est entouré de Julie Tisserond (Partner Veltys en charge des sujets de transformation stratégique par la data et l’IA), de Romain Aeberhardt (Partner Veltys en charge des services financiers), de Jean-Baptiste Vilain (Partner Veltys, en charge des activités Sports, média et Pricing), d’Anne Muller (Partner Veltys, Chief Financial Officer), de Julie Legout (directrice de la communication).



Philippe Février : « Son sens de l'engagement et du collectif, son implication constante au sein de Veltys ainsi que sa capacité à créer des synergies communes avec le groupe font d'Arthur Souletie le bon choix pour accélérer notre trajectoire. La confiance que je lui accorde, construite au fil des années, s’ajoute à sa vision, son expertise et à son exigence, qui seront des atouts décisifs pour écrire la prochaine étape de notre histoire. »



Arthur Souletie : « Je suis profondément honoré par la confiance qui m’est témoignée. Cette étape est d’abord le résultat du travail et de l’engagement des équipes, dont j’admire au quotidien l’énergie, la créativité et l’esprit collaboratif. Je suis résolu à engager Veltys vers l’avenir, en poursuivant notre ambition de conseiller les directions générales et de les accompagner au cœur de toutes leurs préoccupations stratégiques. Et l’on sait combien leurs enjeux sont nombreux face aux transformations majeures liées à la data et l’IA qui se déroulent en ce moment même ! Cette responsabilité, je l’accueille avec humilité et détermination, au service d’un projet collectif que je souhaite encore renforcer. »