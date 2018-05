Avec Data Intelligence 9.5, ASG Technologies permet aux entreprises d'accélérer la productivité et offre une gouvernance de données innovante

ASG Technologies, fournisseur international de solutions d'accès, de contrôle et de gestion de l'information, présente aujourd'hui Data Intelligence 9.5. Comprendre précisément d'où viennent les données, comment elles se déplacent et se modifient à travers l'entreprise, est un impératif pour permettre aux utilisateurs de collaborer en toute sécurité avec des données fiables. Cette dernière version de la plate-forme DI d'ASG accroît la capacité à trouver des données fiables, à les suivre et à les analyser dans un paysage de données en pleine croissance. Grâce à une automatisation renforcée, il est plus rapide de comprendre les données, ce qui permet aux CDO (Chief Data Officers), aux « citizen data scientists » et aux employés de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée impactant leur productivité. Les entreprises peuvent adopter plus efficacement des initiatives de transformation numérique, tout en assurant la conformité avec une réglementation en constante évolution leur conférant ainsi un avantage concurrentiel sur le long terme.



Parmi les nouvelles fonctionnalités de Data Intelligence 9.5 :



Des ensembles de données en libre-service : Permet aux « citizen data scientists » de rechercher, d'assembler et de partager rapidement des ensembles de données fiables, afin de faciliter les prises de décision et d'accélérer le processus de création de liens entre les applications et les glossaires ;

Une gouvernance de données optimisée : Intégration complète de la collecte et de la traçabilité de données au sein du Date Lake et des sources de données traditionnelles, garantissant une meilleure visibilité, une confiance renforcée et une identification plus pertinente des données à caractère personnel ;

L'automatisation de la traçabilité : Permet aux utilisateurs de mieux comprendre leurs données et, par conséquent, leur activité, grâce à une analyse approfondie, une visualisation précise des flux de données à travers les applications s'appuyant sur des termes adaptées aux métiers de l'entreprise. Ceci renforce la confiance dans les sources de données et l'utilisation des données ;

L'intégration de Jupyter Notebook : Permet aux spécialistes des données de définir, gérer, exécuter et exporter rapidement de puissantes analyses et visualisations de données favorisant ainsi la collaboration avec d'autres spécialistes des données ;

Une traçabilité SQL dynamique : Suivi des flux de données dans les environnements Dynamic SQL pour OraclePL/SQL et IBM DB2 UDB pour automatiser l'analyse de la traçabilité dans des transformations complexes. Cette fonction offre une meilleure compréhension des données métier et permet d'optimiser la gestion.



« La complexité des données a été un défi majeur pour notre entreprise, » explique Mark Nance, responsable des données chez American Fidelity Assurance. « La solution Enterprise Data Intelligence d'ASG nous a permis d'explorer cette complexité et de mieux comprendre nos données. Nous pouvons maintenant voir quelles données sont actuellement utilisées, lesquelles ne le sont pas et nous savons lesquelles peuvent être archivées ou considérées comme obsolètes. Nous avons maintenant des repères et des lignes directrices pour mesurer l'utilisation des données, ce qui, en soi, représente une valeur considérable. »



Les entreprises cherchent aujourd'hui à raccourcir le délai entre la collecte de données et la création de valeur métier en dotant les utilisateurs de nouvelles compétences et de nouveaux outils leur permettant de devenir des « citizen data scientists ». Dans le même temps, le GDPR introduit de nouvelles exigences qui s'ajoutent à la constante évolution des réglementations sectorielles. La solution Data Intelligence d'ASG permet de répondre aux enjeux de la mise en conformité ; en reliant les silos de données de l'entreprise et en créant des vues inter-entreprises cohérentes de leur patrimoine de données.



« Data Intelligence 9.5 accroît l'agilité des entreprises en matière de mise en conformité et facilite les prises de décision métier critiques », souligne David Downing, EVP of Product Management et Marketing chez ASG Technologies. « Avec cette nouvelle version, nous renforçons la capacité des entreprises à connaître leurs données, et par conséquent à mieux comprendre leur activité. Grâce à un accès rapide à des données fiables, les entreprises peuvent trouver les informations dont elles ont besoin pour extraire de la valeur de leurs données tout en préservant la conformité. »



« Data Intelligence 9.5 nous permet de mieux répondre aux attentes clients et de les accompagner dans la définition et l'utilisation de leurs données afin de prendre des décisions métier plus pertinentes, » constate Kristy Zirngible, directrice des services stratégiques de Prominence Advisors. « L'engagement d'ASG en matière de transformation numérique nous permet d'apporter une valeur stratégique à nos clients communs. En offrant des solutions de gestion de l'information rapides à déployer et flexibles que ce soient dans des phases de création ou d'extension de périmètre, nous pouvons ainsi faire face à la croissance des données dans l'entreprise et répondre aux besoins de démocratisation et d'accessibilité des données ».