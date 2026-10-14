Boomi acquiert Elementary Data pour renforcer la fiabilité des données utilisées par l’IA

Boomi, l’entreprise spécialisée dans l’activation des données pour l’IA, annonce l’acquisition d’Elementary Data, fournisseur d’une solution d’observabilité des données permettant de garantir la fiabilité des données exploitées par les flux de travail et les agents d’IA. Après l’acquisition de Lunar.dev, cette nouvelle opération renforce la plateforme Boomi Enterprise en y intégrant des fonctionnalités avancées d’observabilité, de qualité, de gouvernance et de découverte des données. Boomi permet ainsi aux entreprises de disposer de données fiables et maîtrisées, indispensables à une adoption efficace et sécurisée de l’IA.



La fiabilité des données, un enjeu majeur pour le déploiement de l’IA



Le déploiement des agents d’IA nécessite des données fiables, qu’elles circulent dans les pipelines ou soient stockées dans des entrepôts de données, afin de limiter les risques d’erreurs dans les décisions et les actions automatisées.



Selon une étude de Forrester Consulting commandée par Boomi en juillet 2026, 86 % des dirigeants indiquent que leur organisation a dépassé la phase pilote des agents d’IA, mais seuls 34 % déclarent faire confiance aux actions réalisées par leurs systèmes agentiques. Les organisations ayant déployé des agents avant d’y être préparées font également état d’un coût supplémentaire moyen de 2,1 millions de dollars. Pour répondre à ces enjeux, Elementary permet aux équipes chargées des données de détecter, de qualifier et de résoudre les problèmes de qualité et de fiabilité des données avant qu’ils n’affectent les tableaux de bord, les modèles, les appareils et les agents d’IA. Ces capacités sont intégrées nativement à la plateforme Boomi.



« La fiabilité de l’IA dépend de celle des données qui l’alimentent », a déclaré Steve Lucas, Chairman et CEO de Boomi. « Avec Elementary, une solution adoptée par plus de 1 500 équipes data, qui compte une communauté d’environ 4 000 membres et plus d’un million de téléchargements par mois, nous ajoutons une couche d’observabilité, de qualité et de gouvernance qui garantit que les données alimentant l’IA et les agents de nos clients sont fiables, explicables et adaptées aux exigences des entreprises. »



Renforcer la fiabilité des données au service de l’IA



Lancé en 2022 en tant que projet open source, Elementary a depuis été adopté par plus de 1 500 équipes spécialisées dans les données. La solution comptabilise plus de 1,1 million de téléchargements mensuels et s’appuie sur une communauté d’environ 4 000 membres. Son approche code-first a permis d’intégrer naturellement l’observabilité des données aux flux de travail modernes, tandis qu’Elementary Cloud a apporté les fonctionnalités de niveau entreprise nécessaires à son déploiement à plus grande échelle.



Grâce à cette acquisition, les clients de Boomi auront accès à plusieurs fonctionnalités, notamment :



La surveillance des pipelines par des agents d’IA, permettant de détecter automatiquement les anomalies liées à l’actualisation, au volume et à la qualité des données avant qu’elles n’affectent les systèmes en aval.

La traçabilité des données au niveau des colonnes, couvrant l’ingestion, la transformation, les couches sémantiques, la business intelligence et l’IA.

La gouvernance et la découverte des données, grâce à un catalogue partagé, à l’attribution des responsabilités, à des étiquettes et à des scores de qualité.

Un serveur MCP, permettant aux outils et agents d’IA d’accéder au contexte des données et aux informations sur leur état.

Des agents d’IA, capables d’automatiser la création de tests, la qualification des incidents, la gouvernance et l’optimisation des performances.

« Nous avons créé Elementary avec une conviction simple : les équipes chargées des données méritaient de disposer des mêmes outils de fiabilité que ceux utilisés depuis des années par les équipes d’ingénierie logicielle. L’IA a rendu cette conviction d’autant plus urgente », déclare Maayan Salom, CEO et Co-Founder d’Elementary. « Lorsque les agents d’IA agissent sur vos données à la vitesse des machines, la confiance dans ces données n’est plus un simple atout, mais devient le fondement sur lequel repose toute l’entreprise. En rejoignant Boomi, qui compte plus de 30 000 clients et plus de 800 partenaires, nous pouvons faire des données fiables la norme à l’ère de l’IA, et non l’exception. Et ce n’est que le début. »