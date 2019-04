Christophe Coustaty rejoint MarkLogic en tant que Key Account Director

MarkLogic Corporation, éditeur de la nouvelle génération de plateforme de données, spécialisé dans la simplification de l’intégration de données complexes, annonce la nomination de Christophe Coustaty au poste de Key Account Director.



Christophe Coustaty a rejoint MarkLogic au début de l’année 2019 afin d’aider le développement de son offre sur plusieurs verticaux. Il va ainsi s'occuper du secteur Public et plus particulièrement de la santé ainsi que de celui de l'Energie où la déréglementation du marché ouvre des opportunités pour l'éditeur. Il travaillera dans l’équipe de Stéphane Mahmoudi, Regional Sales Director de la région Southern Europe chez MarkLogic.



MarkLogic compte sur la longue expérience de Christophe Coustaty, âgé aujourd'hui de 55 ans, pour se développer sur ces marchés. Il a en effet une quinzaine d’années de pratique sur le secteur Public dans des entreprises telles que Compuware ou encore CA Technologie. Avant de rejoindre MarkLogic, Christophe Coustaty travaillait chez Axway en tant que Global Account Executive. A ce poste il avait la charge de proposer l’ensemble de l'offre de l'éditeur au secteur de l’Energie.



Avec son parcours, Christophe Coustaty apporte à MarkLogic une connaissance de l’écosystème sectoriel et son expérience dans la vente complexe. Christophe Coustaty est titulaire d’un Master de Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE).