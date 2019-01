Clevy renforce ses équipes avec la nomination d'un Lead Data Scientist

Damien Leprovost, un spécialiste de la gestion de la connaissance et du Data Mining

Après avoir obtenu un doctorat et 9 années de recherche en Data Mining et Knowledge Engineering au sein d'organismes publics (CNRS, Inria, Inserm) et privés, il s'est spécialisé dans l'enrichissement de connaissances à partir de données pas ou peu structurées.



Il a su développer des modèles pour explorer des données hétérogènes dans divers domaines, tels que la nutrition, la pharmacovigilance ou les comportements sur les réseaux sociaux.

En 2009, Damien fait notamment ses armes au CNRS par une approche sémantique des communautés via l'outil WebTribe qu'il a développé. Cet outil permet notamment d'identifier et d'analyser les évolutions communautaires via un apprentissage des usages sur le Web.



Une nomination stratégique pour développer l'Intelligence Artificielle de Clevy

Au sein de Clevy, Damien travaille en synergie et en circuit court avec les équipes commerciales et marketing auxquelles il va rapporter des schémas de comportement et des données qui servent le raisonnement, dans le but d'améliorer les algorithmes de compréhension du langage de la solution. En tant que Lead Data Scientist, il sera notamment en charge d'identifier les leviers actionnables pour le business, et du développement des algorithmes correspondant.