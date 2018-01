Commvault annonce un portefeuille de données analytiques qui permet d’améliorer les résultats opérationnels des entreprises

Commvault, spécialiste de la protection, de la restauration et de l'archivage des données - On-premise ou Cloud, annonce le lancement d’un nouveau portefeuille d'applications, de capacités, de solutions et de services analytiques, basés sur la Commvault Data Platform, conçue pour aider les clients à accéder aux données et aux analyses appropriées afin d'obtenir les informations nécessaires à l’amélioration des résultats commerciaux.



Cette nouvelle offre comprend à la fois les applications et le cadre applicatif, de nouvelles capacités, des solutions et des offres de services packagées. Tous ces éléments ont été créés pour aider les clients à obtenir de meilleures informations sur la conformité des données, sur l’eDiscovery mais également sur d'autres cas d'utilisation relatifs à la transformation numérique. Avec le portefeuille d'analyses Commvault, les clients peuvent, à partir d'une seule plate-forme, disposer d’une vue d’ensemble des données et mettre en œuvre des règles pour piloter les workflows. Les capacités de cette suite d’applications permettront aux clients de Commvault de simplifier la gestion des volumes de données toujours plus importants et de les activer pour réduire les risques et améliorer les résultats de l'entreprise.



La première application du portefeuille portera sur la gouvernance de l'information et la protection des données. Entièrement intégrée à Commvault Data Platform, elle offre aux clients la possibilité d'identifier, de gérer et de réduire les risques liés à la confidentialité des données, conformément au GDPR.



Les entreprises du monde entier s'apprêtent à se conformer au GDPR qui, lorsqu’il entrera en vigueur le 25 mai 2018, sera l'un des réglements les plus stricts au monde en matière de confidentialité des données. La nouvelle suite d’applications de protection des données de Commvault peut répondre à de nombreux défis liés à la conformité, permettant aux entreprises de mieux comprendre les données personnelles qu'elles possèdent, de répondre aux demandes des clients et de respecter les obligations du GDPR en matière de collecte, de stockage et de traitement.



Conçues avec l'aide des clients Commvault pour répondre aux défis de conformité au GDPR, ces nouvelles applications peuvent être utilisées par les entreprises pour :

Détecter un ensemble extensible de données personnelles, en se concentrant initialement sur les informations d'identification personnelle (IPP) présentes sur les systèmes de fichiers et les terminaux.

Utiliser des tableaux de bord, des rapports et des visualisations pour cartographier l'emplacement de ces informations PPI et explorer ces données. Cela permet aux entreprises d'élaborer, de mettre en œuvre et d'automatiser leurs politiques de gestion des risques liés à la confidentialité des données.

Créer et assigner des tâches de travail automatisées pour répondre aux demandes des clients et prendre d'autres mesures correctives pour la divulgation, l'exportation et l'effacement des données IIP.

Produire des pistes d'audit des actions de gestion des données IIP.



« Transformer les données en un actif stratégique n'est plus un avantage concurrentiel intéressant mais bien une condition de réussite pour les entreprises numériques d'aujourd'hui. » explique Robert Hammer, PDG de Commvault. « Avec l'introduction du nouveau portefeuille Commvault Data Analytics et de sa première application, nous concrétisons notre ambition de positionner Commvault encore plus loin dans le domaine de l’analytique, tout en fournissant aux clients la capacité de résoudre leurs défis commerciaux grâce aux données. »



Ce portefeuille d’application sera disponible d'ici la fin décembre. Il aidera les entreprises à mettre en place des plans d'action et des politiques pour répondre de manière automatique, uniforme et à grande échelle aux exigences du GDPR. Il leur permettra également de prouver aux organismes de réglementation qu'elles ont bien respecté leurs obligations en termes de mise en conformité. Ainsi les entreprises pouront réduire le risque d'amendes ou encore l’impact sur leur réputation tout en renforçant la confiance de leurs clients dans leur capacité à traiter et à protéger leurs données personnelles de manière appropriée.



Ce portefeuille d'applications sera continuellement enrichi au cours des dix-huit prochains mois.