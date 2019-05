Couchbase lance Couchbase Mobile 2.5 et renforce son leadership en matière d'innovation dans les bases de données mobiles

Couchbase annonce le lancement de sa dernière version de Couchbase Mobile, la première base de données NoSQL embarquée du marché. Couchbase Mobile 2.5 permet aux développeurs de créer des applications mobiles et de gérer les données à l'aide d'un stockage local intégré sécurisé, de capacités de synchronisation avancées et de requêtes de Machine Learning.



Parce qu’elles s’appuient de plus en plus sur l’Edge Computing pour limiter la bande passante, le coût et la latence[1], les entreprises modernes reconnaissent la valeur intrinsèque de la capture et de l'utilisation des données au plus proche de leurs applications critiques. Couchbase Mobile 2.5 introduit de nouvelles fonctionnalités pour les entreprises qui capitalisent sur le edge computing pour leurs applications critiques avec :



1. Les requêtes prédictives (via Machine Learning[2]) pour les applications



2. La synchronisation par delta pour les environnements à bande passante limitée



3. Une meilleure traçabilité et des diagnostiques facilités



Requête prédictive



La nouvelle API de requêtes prédictives permet aux applications mobiles d'utiliser des modèles de Machine Learning afin d’exécuter des requêtes prédictives en local sur des appareils mobiles. Les prédictions de la base de données peuvent être corrélées aux prédictions faites en temps réel à partir de diverses sources locales tel que l’appareil photo.



Le Machine Learning intégré à la base de données « on the Edge » offre de nombreux avantages tels qu’une corrélation rapide des prédictions en temps réel avec les données d'application, la réduction des coûts opérationnels de l'infrastructure de Machine Learning, une meilleure confidentialité, et le support des modes connectés et déconnectés. Ceux-ci permettent d’offrir une meilleure expérience aux clients et aux collaborateurs.



Dans le secteur du commerce de détail, les requêtes prédictives permettent aux employés et aux clients d'accéder facilement à des informations détaillées sur les stocks et les produits en utilisant l'appareil photo de leur téléphone.



Par exemple, si un client demande quelles chemises peuvent correspondre au pantalon qu’il porte, l’employé va simplement en prendre une photo et l’envoyer sur une application mobile utilisant la requête prédictive. La requête peut alors corréler l'image avec les articles du catalogue de produits stockés sur son téléphone, et l'employé peut ainsi répondre à la question comme un expert, quel que soit l’endroit où il se trouve et la couverture réseau dont il dispose.



Synchronisation par delta



Grâce à la synchronisation par delta, les entreprises peuvent réaliser des économies de bande passante lors de la synchronisation des données entre un appareil mobile et les serveurs de l’entreprise ou lors de la synchronisation peer-to-peer entre les appareils mobiles. Cette fonction ne synchronise que les parties du document qui ont été modifiées, permettant ainsi de réduire considérablement l'utilisation du réseau et d'accélérer le temps de synchronisation.



Par exemple, le transfert de 50 octets modifiés sur un document de 2000 octets du catalogue produits en utilisant la synchronisation par delta permet d'obtenir une compression de ≥97%. En utilisant Gzip, cette compression est de l’ordre de ≤70%.



Meilleure traçabilité et diagnostiques facilités



Couchbase Mobile 2.5 introduit une prise en charge améliorée de la journalisation ainsi que des rapports de statistiques avancés. Le dépannage des problèmes dans les applications mobiles déployées en production est un véritable défi, et les dernières améliorations permettent de les faciliter grâce à une prise en charge continue de la journalisation, où des traces plus détaillées peuvent être capturées chaque fois qu'un problème survient. De plus, les statistiques de synchronisation plus complètes facilitent le suivi et le contrôle, optimisant ainsi les coûts de gestion de ces déploiements.



Citations



« Le mobile est aujourd'hui une tendance importante dans la gestion des données. Il permet d'intégrer les données périphériques aux données business offrant ainsi la possibilité aux organisations de prendre des mesures immédiates sur ces données. En tant que précurseur dans le domaine des bases de données mobiles, Couchbase continue d'innover et assure ainsi à ses clients d’être bien positionnés pour tirer profit de cette tendance. », James Curtis, Senior analyst, Data, AI & Analytics • 451 Research



« Faisant partie des premiers utilisateurs de Couchbase Mobile, nous avons été en mesure de concrétiser notre vision d'offrir aux utilisateurs une expérience mobile de première classe. », Brent Ryan, Senior Enterprise Architect • Cvent



« Depuis le lancement de Couchbase Mobile en 2014, le marché a beaucoup évolué en termes de compréhension du potentiel réel des données périphériques tierces. Ce qui, à l'époque, était considéré comme quelque chose d’agréable à avoir est aujourd'hui devenu incontournable pour offrir une interaction riche avec les clients au moment de l'engagement. C'est toujours un moment excitant pour sortir de nouvelles versions de nos produits, mais ça l’est particulièrement aujourd'hui parce que le marché rattrape enfin son retard. », Ravi Mayuram, Senior Vice President of Engineering and CTO • Couchbase



[1] Forrester, “Edge Computing Will Radically Alter Your Infrastructure Strategy,” pg. 3. December 5, 2018



[2] La synchronisation par delta et l’aide au diagnostique améliorée sont immédiatement disponibles avec les requêtes prédictives dans l'aperçu développeur.