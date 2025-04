DataGalaxy annonce l’acquisition de YOOI

YOOI fournit un tableau de bord 360° permettant de gérer l’ensemble du cycle de vie des investissements en D&A et en IA sous forme de portefeuille : identifier et prioriser les bons produits, suivre leur mise en œuvre et en assurer le suivi dans le temps. Cette approche permet aux organisations d’optimiser et de démontrer la valeur de leurs investissements, de maîtriser les risques, de garantir leur conformité et de suivre leur retour sur investissement de manière cohérente.



Cette acquisition renforce la vision de DataGalaxy et son engagement à établir de nouveaux standards en matière de gouvernance d’entreprise axée sur la valeur des données et de l’IA. Ce mouvement stratégique consolide la capacité de DataGalaxy à aligner les objectifs stratégiques des entreprises avec la gouvernance des données, garantissant ainsi une maximisation de la valeur business des investissements en D&A et en IA.



Réputée pour le fort accent mis sur l’adoption des utilisateurs et récemment reconnue comme Gartner Cool Vendor ainsi que mentionnée dans le Magic Quadrant de Gartner pour les plateformes D&A, DataGalaxy s’est imposée par sa faculté à diriger la gouvernance des données vers une finalité précise, à la rendre accessible et impactante pour ses utilisateurs. Avec l’intégration de l’expertise de YOOI en matière de stratégie de portefeuille de données et d’IA, DataGalaxy propose désormais une solution de gouvernance inédite de bout en bout, comblant l’écart entre la stratégie, la gouvernance d’entreprise et l’exécution opérationnelle des produits D&A et IA.



« La gouvernance des données ne se résume pas à la technologie – il s’agit avant tout d’impact business. En intégrant YOOI à l’écosystème DataGalaxy, nous franchissons une nouvelle étape pour aider les entreprises à maximiser leur performance et leur retour sur investissement en matière de stratégie Data et IA », déclare Sébastien Thomas, cofondateur et CEO de DataGalaxy.



Alors que les organisations évoluent dans un environnement de plus en plus complexe en matière de gouvernance des données et d’IA, la nécessité d’une approche holistique et axée sur la valeur n’a jamais été aussi forte.



« Rejoindre DataGalaxy marque un tournant majeur pour YOOI et renforce notre mission : aider les entreprises à générer une véritable valeur business à partir de leurs investissements data et IA. Ensemble, nous créons une solution complète qui permet aux organisations d’aligner leur stratégie, leur gouvernance et leur exécution de manière fluide, garantissant ainsi que leurs initiatives en D&A et IA produisent un impact mesurable », ajoute Nicolas Averseng, CEO de YOOI.



Grâce à cette acquisition, DataGalaxy renforce sa capacité à aider les entreprises à :



Aligner leur stratégie data et leur exécution avec les objectifs stratégiques de l’entreprise Identifier et prioriser les objectifs business clés Structurer et mettre en œuvre des initiatives basées sur les données de manière efficace et rentable Maximiser l’impact des transformations fondées sur l’IA et les données.



Cette acquisition est l’aboutissement de plusieurs années de conviction partagée : la connaissance des données doit générer de la valeur business à un rythme accéléré. La synergie entre DataGalaxy et YOOI a déjà prouvé son efficacité auprès de clients communs, offrant des améliorations mesurables en matière d’alignement stratégique et d’exécution.



« Dans un paysage technologique Data & IA en constante évolution, l’intégration de YOOI nous permet d’offrir une approche alignant stratégie Data, gouvernance et exécution, et ce de bout en bout. Il s’agit de faire évoluer à grande échelle une exécution sécurisée et durable des produits D&A et IA avec un retour sur investissement optimisé », commente Lazhar Sellami, cofondateur et CPO de DataGalaxy.



Pour exploiter pleinement la valeur des données et de l’IA, la technologie seule ne suffit pas : l’humain est au cœur de la transformation. DataGalaxy et YOOI partagent cette même vision : celle de combler le fossé entre les équipes techniques et non techniques, garantissant que la gouvernance des données ne soit pas seulement un cadre, mais un processus inclusif, centré sur l’utilisateur et orienté vers la valeur. Alors que les transformations basées sur l’IA et les données redéfinissent les industries, DataGalaxy reste à l’avant-garde mondiale, garantissant que les entreprises disposent des outils et des stratégies nécessaires pour aborder cette évolution avec confiance. Cette acquisition marque une nouvelle étape dans l’ambition de DataGalaxy de redéfinir les standards de la gouvernance des données et de l’IA.