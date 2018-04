DataStax annonce une mise à jour majeure de sa base de données distribuée dédiée au cloud hybride

Datastax, fournisseur de la base de données DataStax Enterprise, fondée sur Apache Cassandra™, annonce la disponibilité immédiate de DataStax Entreprise 6 (DSE 6).



DSE 6 donne au client les moyens de maintenir la flexibilité d’un cloud hybride avec tous les avantages d’une base de données distribuée sur n’importe quel cloud public ou sur son propre site. DSE 6 apporte tous les avantages d’Apache Cassandra et bien plus encore, sans aucun des inconvénients, facilitant ainsi son adoption au niveau des entreprises en s’adaptant à leurs besoins. DSE 6 fournit les meilleures performances de sa catégorie en lecture comme en écriture, ce qui est primordial pour les exigences de traitement en très grande quantité des données. Doubler la performance permet de doubler la réactivité et de traiter deux fois plus d’opérations sur la même infrastructure.



« Nos clients subissent une pression intense pour tirer toujours plus de valeurs de leurs données. Cette nouvelle version de DataStax Entreprise rend la conception et la mise en place d’applications évolutives plus rapide, plus facile et plus sûre, » affirme Billy Bosworth, PDG de DataStax. « Le fait que nous livrions cette puissance dans une architecture qui accélère les initiatives de cloud hybride est deux fois plus avantageux pour eux. »



Rendre possible les applications clients en temps réel

De nos jours, les entreprises ont besoin d’applications dans le cloud en temps réel, centrées sur le client et toujours disponibles. Les clients attendent un service de qualité et une expérience intégrée transparente et instantanée. DataStax Entreprise alimente ces applications avec une couche complète de données qui inclut une base multimodale avec des graphes, de la recherche et des outils d’analyse, le tout dans un modèle de sécurité unifié.



Doubler la performance

Les applications de « l’économie de l’instantané » exigent une haute disponibilité, quelle que soit la charge de travail utilisateur. DSE Advanced Performance dépasse son modèle open source Apache Cassandra avec une latence réduite de moitié pour une disponibilité applicative nettement supérieure et deux fois plus de performance pour les opérations de lecture et d’écriture.



Une simplicité opérationnelle intégrée

Les applications de « l’économie de l’instantané » doivent être simples à administrer pour que les équipes se concentrent sur l’innovation. DSE 6 permet même aux personnels DevOps ou aux administrateurs de base de données novices d’administrer des opérations comme des vétérans du secteur.



DSE est déjà à la pointe de la simplicité si on la compare aux bases de données relationnelles parce qu’elle ne nécessite aucune stratégie couteuse ou complexe ni aucun système complémentaire pour atteindre son pic de performance ou pour traiter des données largement distribuées.



DSE 6 introduit NodeSync qui facilite radicalement la gestion des opérations en automatisant de façon transparente les opérations de réparation de Cassandra et en éliminant le besoin d’implication humaine. Cela réduit les coûts opérationnels, les temps de maintenance et cela réduit les difficultés liées à la gestion applicative en général. Ces avantages concernent tout DSE, y compris la base de données, la recherche et les outils d’analyse.



Les nouveaux Upgrade Service de DSE fournissent des mises à jour sans erreur et sans temps d’arrêt. Pour ceux refusant la moindre perte de temps consacrée à la gestion, DataStax fournit un service clé en main pour DSE avec DataStax Managed Cloud pour Amazon AWS ou Microsoft Azure.



« Nous avons été impressionnés par les avantages de la version 6 par rapport aux versions antérieures et à Apache Cassandra, » estime Nathan Gould, directeur technique de l’ingénierie logicielle chez Uniper. « Nous sommes impatients de profiter de toute la puissance et la simplicité qu’elle peut nous offrir. »



« Nous sommes enthousiastes à l’idée de collaborer avec DataStax pour fournir la meilleure performance de sa catégorie pour la gestion, l’intégration et l’utilisation des données. Nous travaillons avec DataStax pour développer un connecteur natif pour DSE 6 qui fournira des performances sans précédent. Venez le découvrir à Informatica World en mai, » suggère Ronen Schwartz, Vice-président et directeur général d’Informatica.



« En tant que contributeur de longue date à Apache Cassandra, DataStax continue à supporter et à améliorer les capacités centrales de Cassandra, même si historiquement il y a des différences commerciales entre les deux entités. Avec DataStax Entreprise 6, la société donne toujours une place centrale à Cassandra, mais avec des compléments pour en améliorer la performance et la simplicité d’utilisation, visant la clientèle des grandes entreprises. » estime James Curtis, analyste senior, Data Platform & Analytics chez 451 Research.



Engagement vis-à-vis de l’open source

DataStax confirme son engagement vis-à-vis de la communauté open source en étant le plus important contributeur à Apache Cassandra. DSE 6 est toujours intégralement compatible avec Cassandra-CQL au niveau du serveur et au travers des pilotes open source développés et maintenus par DataStax qui sont au cœur des pilotes commerciaux optimisés pour DSE.



Avec des améliorations majeures, ainsi que l’étendue des capacités qui incluent également des améliorations en outils d’analyse et de recherche, les graphes, les outils de développement et la sécurité, DSE 6 affirme sa place de leader des bases de données toujours disponibles distribuées dans le cloud.



DataStax Entreprise 6 est disponible au téléchargement y compris sous forme d’un conteneur Docker pour une non-production.