Databricks Apps : Le moyen le plus rapide et le plus sûr de créer des applications de données et d'IA

Databricks annonce aujourd’hui Databricks Apps, le moyen le plus rapide pour les équipes de données et d'IA de créer et de déployer des applications internes directement sur la plateforme d'intelligence de données Databricks. Databricks Apps permet aux développeurs de créer des applications nativement dans Databricks avec des frameworks populaires, tels que Dash, Shiny, Gradio, Streamlit et Flask. L'un des principaux avantages de Databricks Apps est la possibilité de créer des applications de données adaptées aux utilisateurs non techniques en utilisant du code au lieu de SQL. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour rendre les données complexes accessibles à un public plus large au sein des organisations. Par exemple, une équipe marketing peut utiliser Databricks Apps pour créer des tableaux de bord personnalisés qui visualisent les mesures de performance des campagnes, permettant aux membres de l'équipe sans connaissances techniques d'interpréter et d'agir facilement sur les données. De plus, Databricks Apps peut incorporer des composants d'IA, permettant aux développeurs d'appeler des modèles d'IA spécifiques lorsqu'ils ont besoin de plus de flexibilité. Cette intégration des fonctionnalités d'IA permet de créer des applications sophistiquées capables d'effectuer des tâches telles que l'analyse des sentiments sur les commentaires des clients ou la modélisation prédictive pour les prévisions de vente, ce qui augmente encore la valeur des données pour les utilisateurs non techniques.



Une fois construites, les applications sont déployées et entièrement gérées directement dans Databricks, ce qui évite aux équipes de configurer et de gérer l'infrastructure. Ces apps sont entièrement gouvernées, en respectant les contrôles d'accès aux données déjà configurés dans Unity Catalog, et en contrôlant la distribution aux utilisateurs à l'aide du même modèle de gouvernance unifié. Avec Databricks Apps, les organisations peuvent exploiter tout le potentiel de leurs investissements dans les données et l'IA en créant des applications personnalisées qui s'exécutent de manière transparente dans leur environnement Databricks.



Le défi de la création d'applications de données



Dans le monde d'aujourd'hui, dominé par les données, les organisations cherchent des moyens d'extraire plus de valeur de leur patrimoine de données. Cependant, la création et le déploiement d'applications de données internes ont toujours été des processus complexes et fastidieux. Les développeurs doivent consacrer du temps à la gestion de l'infrastructure au lieu de se concentrer sur le développement d'applications. La gouvernance et la conformité des données nécessitent la mise en œuvre manuelle de contrôles d'accès. En outre, le partage et les autorisations des applications sont gérés séparément des autres actifs de données, ce qui crée une expérience de gouvernance décousue.



Databricks Apps : Créer rapidement des applications de données sécurisées



Databricks Apps s'attaque de front à ces défis, en offrant une expérience puissante mais simple pour la création d'applications de données internes. En adoptant Databricks Apps, les organisations peuvent bénéficier de nombreux avantages :



Simple à construire



Databricks Apps vous aide à créer des applications qui s'exécutent directement dans votre environnement Databricks ou avec des outils, tels que Visual Studio Code et PyCharm, garantissant un accès transparent à vos données et modèles d'IA. Avec Databricks Apps, les data scientists et les ingénieurs peuvent rapidement construire et itérer sur des applications en utilisant des frameworks Python familiers tels que Dash, Gradio et Streamlit. Vous pouvez également choisir parmi des modèles Python préconstruits qui vous permettent de créer rapidement des applications flexibles.



"Databricks Apps m'a aidé à transformer ma preuve de concept RAG en une application soignée et de marque. Nous avons construit un système RAG pour répondre aux questions des utilisateurs en utilisant la vaste base de connaissances de notre entreprise." - Heather Gomer, SAE International



Prêt pour la production et déploiement automatisé



Databricks Apps ne nécessite pas que les développeurs construisent une infrastructure supplémentaire. Les apps s'exécutent sur un calcul sans serveur provisionné automatiquement, permettant un déploiement en toute simplicité. Databricks Apps adopte également les pratiques de développement de pointe de l'industrie, offrant une intégration transparente avec votre workflow préféré. Que vous choisissiez de travailler directement dans l'espace de travail Databricks ou d'utiliser votre IDE préféré, vous bénéficierez de la prise en charge du contrôle de version Git et des pipelines CI/CD, garantissant que vos applications internes sont prêtes pour la production.



Une fois créée, Databricks Apps offre une simplicité de découverte et d'accès. Lorsqu'une application est déployée, elle génère une URL unique que les développeurs peuvent facilement partager avec les utilisateurs prévus, fournissant ainsi un accès direct à l'application. En outre, les utilisateurs au sein d'une organisation peuvent découvrir les applications créées par leurs collègues en naviguant vers l'onglet "compute" puis en sélectionnant l'onglet "apps", ce qui permet d'explorer les applications internes.



"L'intégration transparente de Databricks Apps dans nos processus DevOps nous permet de démontrer et de tester rapidement de nouvelles fonctionnalités avec les utilisateurs, tout en fournissant un front-end sécurisé et prêt pour la production de l'application interne, le tout sans nécessiter d'infrastructure supplémentaire." - Lukas Heidegger, E.ON Digital Technology



Gouvernance intégrée



Avec Databricks Apps, les données ne quittent votre environnement Databricks que si vous choisissez de les partager. Chaque application est renforcée par de solides mesures de sécurité, notamment un contrôle d'accès granulaire pour garantir des autorisations précises sur les données, des principes de service gérés automatiquement pour une communication sécurisée entre les applications, et une authentification automatique des utilisateurs utilisant OIDC/OAuth 2.0 et SSO pour un accès transparent et sécurisé des utilisateurs. En outre, l'intégration des fonctionnalités de lignage d'Unity Catalog offre une visibilité complète sur les origines, les transformations et l'utilisation des données de vos applications, améliorant ainsi la traçabilité et la conformité des données. Cette approche intégrée garantit que vos applications de données respectent les politiques organisationnelles et les exigences réglementaires, tout en facilitant la découverte des données et en encourageant leur utilisation au sein des équipes.



"En utilisant Databricks Apps, nous avons évité de nombreux rounds avec l'équipe de sécurité et d'infrastructure et nous avons pu partager instantanément notre application avec les parties prenantes en production." - Cesar Augusto Charalla Olazo, Addi



Modèles de candidature commune



Databricks Apps peut être utilisé pour créer une variété d'applications internes, y compris :



Visualisation personnalisée des données : Créez des visualisations dynamiques, axées sur les données, qui permettent aux utilisateurs professionnels d'explorer et d'analyser les données en temps réel.

Applications d'IA : Développez des applications qui exploitent des modèles d'apprentissage automatique pour des tâches telles que la maintenance prédictive, la segmentation de la clientèle ou la détection des fraudes.

Analyse en libre-service : Permettre aux utilisateurs professionnels d'effectuer des analyses complexes par le biais d'interfaces conviviales, réduisant ainsi la charge de travail des équipes chargées des données.

Contrôleurs de la qualité des données : Créer des outils personnalisés pour suivre et améliorer la qualité des données.