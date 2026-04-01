MARGO, Saint-Gobain et Databricks lancent “THE FORECAST GAMES”, un hackathon dédié à la prédiction des ventes

Un hackathon au cœur des enjeux industriels actuels



Dans un contexte où la performance des chaînes d’approvisionnement repose sur la qualité des prévisions, la capacité à anticiper la demande constitue un levier majeur pour les entreprises. Une estimation imprécise peut entraîner des ruptures de stock pénalisantes ou, à l’inverse, des surstocks coûteux et sources de gaspillage.



Face aux limites des approches traditionnelles, les technologies de machine learning appliquées aux séries temporelles ouvrent de nouvelles perspectives pour fiabiliser ces prévisions et améliorer la prise de décision opérationnelle.



C’est dans ce contexte que MARGO, Saint-Gobain et Databricks s’associent pour lancer “THE FORECAST GAMES”, un hackathon conçu pour confronter les talents de demain à ces enjeux concrets.



Un défi technique exigeant : prédire la demande réelle



Au cœur de l’événement : un cas concret de demand forecasting, directement inspiré des problématiques industrielles. Les participants devront exploiter des séries temporelles complexes afin de construire des modèles capables de prédire les ventes futures avec précision.



L’exercice va au-delà de la simple performance algorithmique. Les solutions attendues devront répondre à des critères exigeants :



● Robustesse des modèles face à des données réelles



● Capacité à passer à l’échelle



● Pertinence métier des prédictions



Le but est de proposer des approches réellement exploitables en environnement opérationnel.



Des conditions proches du terrain et un accompagnement expert



Pendant trois jours, les étudiants de CentraleSupélec évolueront dans un environnement reproduisant les contraintes du monde professionnel.



Encadrés par des experts de MARGO, St Gobain distribution France et Databricks, ils bénéficieront de sessions de mentorat technique et métier, leur permettant d’affiner leurs modèles et d’intégrer les enjeux concrets de l’industrie.



Cette immersion vise à confronter les contributions académiques à l’exigence du terrain, dans un cadre où la rigueur technique et la compréhension des usages sont indissociables.



Une expérience formatrice et un révélateur de talents



Au-delà de la compétition, “THE FORECAST GAMES” constitue une expérience immersive pour les participants.



Les étudiants auront l’opportunité de :



● Mettre en pratique leurs compétences en data science et IA



● Collaborer en équipe sur un cas réel



● Se confronter à des contraintes opérationnelles fortes



L’événement s’inscrit également comme un levier d’identification des talents, en rapprochant étudiants et experts autour de problématiques à fort enjeu technologique.



Une illustration concrète de l’expertise MARGO en IA appliquée



À travers ce hackathon, MARGO réaffirme son positionnement sur les projets à haute complexité technologique, notamment en matière d’IA appliquée aux problématiques métiers critiques.



L’entreprise accompagne déjà des acteurs industriels dans la transformation de leurs processus de prévision, avec des résultats mesurables : amélioration de la précision, réduction des biais et optimisation des flux logistiques.



« L’IA ne crée de valeur que lorsqu’elle se confronte à la réalité opérationnelle. Avec THE FORECAST GAMES, nous mettons les étudiants face à un enjeu industriel concret, où la performance des modèles se mesure à leur capacité à être réellement utilisés par les métiers. C’est cette exigence qui guide l’ensemble de nos projets chez MARGO » explique Olivier Hémar, co-fondateur & CEO de MARGO.



“THE FORECAST GAMES” s’inscrit dans cette continuité, en mettant en lumière des cas d’usage concrets où l’intelligence artificielle devient un levier direct de performance opérationnelle.