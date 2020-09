Databricks et Openvalue fêtent leurs deux ans de partenariat : retour sur une synergie gagnante

Pourquoi Databricks et Openvalue ?



Créée en 2013, l’entreprise californienne Databricks est devenue incontournable dans le monde de la data, et s’est implémentée rapidement en Europe. Quant à Openvalue, créée en 2014, société de conseil française, démarrait ses activités dédiées sur la data auprès de nombreuses sociétés du CAC40. Openvalue s’est en effet de suite spécialisée tant sur la mise en place de plateformes data que de projets d’Intelligence Artificielle quelques soient les secteurs d’activité.



Dans un marché où les clients souhaitent déployer plus rapidement leurs projets en s’affranchissant des contraintes matérielles, en scalant à la volée ou en maîtrisant leurs coûts sur le principe du "pay as you consume”, les équipes d’Openvalue ont investi très tôt sur les solutions Databricks répondant parfaitement à leurs besoins dans le Cloud. Databricks France et Openvalue ont naturellement mis en place un partenariat stratégique "qui était nécessaire en raison de notre ambition commune d’être des acteurs de pointe dans le milieu de la data et de l’IA" comme l’affirme Guillaume Leboucher, fondateur d’Openvalue.



Des premiers succès et de nouveaux projets communs



Grâce à la plateforme « Unified Data analytics » de Databricks et l’expertise data d’Openvalue, les premiers projets d’Intelligence Artificielle issus du partenariat ont pris de l’ampleur. Avec la montée du DevOps ainsi que l'hybridation des profils data, on comprend que la tendance est bien à la réussite de l'industrialisation de ses projets. En utilisant les solutions Databricks, "les data engineers et data scientists d’Openvalue travaillent plus facilement ensemble et permettent une industrialisation très rapide des projets data." indique Guillaume Leboucher. A ce jour, Openvalue et Databricks ont une douzaine de clients communs.



En 2019, Openvalue a eu l’honneur de recevoir le prix de Top Regional Databricks Partner SEMEA lors du Spark AI Summit Europe. "Databricks France a ouvert ses bureaux en 2019 avec désormais près de 30 personnes pour accompagner une centaine de clients et a pour objectif de doubler ses équipes avant fin 2021. Cette croissance exceptionnelle nécessite des partenaires de premier ordre comme Openvalue avec lequel nous fêtons nos 2 ans de partenariat, de confiance et succès. Openvalue a choisi la plateforme unifiée Databricks pour répondre aux problématiques majeures de Data, Machine Learning & Intelligence Artificielle et avec plus de 40 personnes formées est un partenaire stratégique majeur avec une expertise, une autonomie et une proactivité démontrées à maintes reprises." comme l’indique Thibault de Baecker, RVP SEMEA de Databricks.



Aujourd’hui, Databricks et Openvalue continuent à collaborer sur le développement de nouveaux projets data innovants ainsi qu’au travers d’un programme ambitieux de certification des data engineers et data scientists d’Openvalue. Avec l'accélération de l'adoption de Delta Lake et MLflow et le dynamisme du marché de la data en France, les deux acteurs sont très confiants pour étendre leur pénétration sur le marché français et accélérer les mises en production de projets data.