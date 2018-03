Dynamics 365 et Power BI s’enrichissent : Repenser les processus métier et soutenir la transformation de l'entreprise

Ces innovations s’appliquent à trois domaines : les nouvelles applications métier, l’intégration avancée de l’intelligence artificielle et un enrichissement de la plateforme d’application.

A travers cette nouvelle mise à jour des applications métier, Microsoft réaffirme son engagement vis-à-vis de son écosystème en proposant à l’ensemble de ses clients des services résolument axés sur la création, la collaboration, l’échange et la mobilité au service de la croissance.

Ces innovations viennent repenser la façon d’appréhender les données, l'intelligence artificielle et les processus de transformation des entreprises dans le paysage numérique d'aujourd'hui. Microsoft est aujourd’hui le seul acteur à proposer une plateforme d'applications métier moderne, unifiée et intelligente, développée sur un modèle de données commun, disponible depuis un cloud public d’envergure mondiale, connectée à Office 365 et au plus grand réseau professionnel mondial, LinkedIn.